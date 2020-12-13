Bakan Soylu: İçki sosyal mesafeyi azaltıyor
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sokağa çıkma yasağı olan günlerde marketlerde içki satışının yasaklanmasıyla ilgili olarak “İçki sosyal mesafeyi azaltan bir etkiye sahip” açıklamasında bulundu. Bakan Soylu, alınan kararın bilimsel bakışla uyumlu olduğunu söyledi.
AVRUPA’DAN FARKLI DEĞİL
Habertürk yazarı Nagehan Alçı’ya tartışmalara neden olan kararla ilgili konuşan Soylu’nun açıklamaları özetle şöyle:
“Aldığımız karar dünyayla uyumlu. Avrupa’da yapılandan farklı bir uygulama yok. Sosyal mesafe deyip duruyoruz. İçki sosyal mesafeyi azaltan bir etkiye sahip. Tabii ki kısıtlama getirmekte haklıyız. Koronavirüs önlemleri kapsamında Batı’da bütün ülkeler içki satışına kısıtlamalar getiriyorlar. Kaldı ki Dünya Sağlık Örgütü’nün uyarısı ve tavsiyesi var salgınla mücadeleye içkinin olumsuz etkisi üzerine. Bilimsel bakışla da uyumlu bizim kararımız. İstedikleri kadar itiraz etsinler, dünyadan haberleri yok... Tekel bayileri kapalı. Onlar kapalıyken marketlerin içki satması haksız rekabet.”
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