Bakan Soylu: İçki sosyal mesafeyi azaltıyor

AVRUPA’DAN FARKLI DEĞİL

Habertürk yazarı Nagehan Alçı’ya tartışmalara neden olan kararla ilgili konuşan Soylu’nun açıklamaları özetle şöyle:

“Aldığımız karar dünyayla uyumlu. Avrupa’da yapılandan farklı bir uygulama yok. Sosyal mesafe deyip duruyoruz. İçki sosyal mesafeyi azaltan bir etkiye sahip. Tabii ki kısıtlama getirmekte haklıyız. Koronavirüs önlemleri kapsamında Batı’da bütün ülkeler içki satışına kısıtlamalar getiriyorlar. Kaldı ki Dünya Sağlık Örgütü’nün uyarısı ve tavsiyesi var salgınla mücadeleye içkinin olumsuz etkisi üzerine. Bilimsel bakışla da uyumlu bizim kararımız. İstedikleri kadar itiraz etsinler, dünyadan haberleri yok... Tekel bayileri kapalı. Onlar kapalıyken marketlerin içki satması haksız rekabet.”