Bakan Soylu: İçeride PKK'yı kıpırdayamaz hale getirdik

Bakan Soylu, Polis Akademisi'nde gerçekleştirilen 'Polis Amirleri Eğitimi Merkezi 5'nci Dönem Mezuniyet Töreni'ne katıldı. Törende Bakan Soylu'nun yanı sıra, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Ankara Valisi Vasip Şahin, Polis Akademisi Başkanı Yılmaz Çolak, AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler ve çok sayı davetli katıldı. 191'i kadın 1837 komiser yardımcısının mezuniyet töreninde, mezunlar adına dönem birincisi Muhammet Şahin konuşma yaparak, yaş kütüğüne plaket çaktı. Bakan Soylu, göreve yeni başlayacak komiser yardımcılarına başarılar diledi.



'157 PKK'LI TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ'



Bakan Soylu, terörle mücadeleye değinerek, "İçeride PKK'yı kıpırdayamaz hale getirdik. Silahlı elaman sayısını 300'ün altına indirdik. Bir zamanlar yıllık 5 bin kişinin katıldığı, bin 500-2 bin kişilik gruplarla kamp yapan PKK'ya 2019'da 130 kişi, geçen yıl 53 kişi, bu yıl sadece 11 kişi katıldı. İkna edip dağdan indirdiğimiz eleman sayısı ise, geçen yıl 243, bu yıl 36 kişidir. Yılbaşından bugüne kadar 157 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Geçen yılın tamamında ise bu sayı 865'dir. Evlatlarımız ne kar ne kış ne de başka bir engel tanımadan operasyona devam ediyorlar. Bugün sevgili Eren'imizin adını verdiğimiz 12'nci operasyonumuzu kar demeden, kış demeden yapmaya başladık" dedi.







Bakan Soylu, bu sayıları sık sık verdiklerini belirterek, "Dikkat ederseniz, diğer çok pek başlık varken ağırlıklı olarak kamuoyumuzda katılım ve ikna sayılarını paylaşıyoruz. Çünkü buradaki zihniyet dönüşümünü en iyi izah eden sayılar bunlardır. 15 Temmuz'dan sonra Türkiye hemen hemen her meselede trafikten uyuşturucuya kadar bütün güvenlik başlıklarında hem sahada önemli sonuçlar almaktadır, fiziki gücünü ortaya koymaktadır, hem de güvenlik problemini oluşturan sebeplere odaklanmakta ve bu sebepleri ortadan kaldırmak için stratejiler ortaya koymaktadır" diye konuştu.



'MADDE BAĞLANTILI ÖLÜM 2021 YILINDA BİLDİRİLMEDİ'



Bakan Soylu, uyuşturucu ile mücadelede ciddi yol kat ettiklerini, madde bağlantılı ölümlerin kademeli olarak azaldığını söyledi. Bakan Soylu, "Uyuşturucu ile mücadelede bir yandan torbacının peşinden koşarken geçen yıl 23 bin 693 kişi, yılbaşından bugüne kadar da 5 bin 741 kişinin tutuklanması sağlanmış diğer yandan da 'en iyi narkotik polisi anne' kampanyasıyla bu işin kullanımının önüne geçmeye çalışılmış halen daha çalışılmaya devam edilmektedir. 2017'de madde bağlantılı can kaybı 941'di. Her yıl kademeli olarak indirildi ve bu mücadelenin sonunda 2020 sonu itibarıyla 239'a çekildi. Bu yılda henüz adli tıp kurumundan vaka bildirilmedi" dedi. Konuşmaların ardından 1837 komiser yardımcısı yemin ederek, görevlerine başladı.

