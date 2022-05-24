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Bakan Soylu, Hollanda Adalet ve Güvenlik Bakanı ile telefonda görüştü

#Ankara#İÇİŞLERİ Bakanı#Süleyman Soylu
Bakan Soylu, Hollanda Adalet ve Güvenlik Bakanı ile telefonda görüştü

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Hollanda Adalet ve Güvenlik Bakanı Dilan Yeşilgöz Zegerius ile telefonda görüştü.

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Görüşmede, Bakanımız Sayın Süleyman Soylu, Hollandalı mevkidaşını yeni atandığı görevinden ötürü tebrik etti ve iki bakanlık arasındaki iş birliğinin artarak devam etmesi temennisinde bulundu. Soylu, iki ülkenin güvenlik konularından sorumlu Bakanlıkları arasında geçtiğimiz yıl başlatılan stratejik iş birliği mekanizması ve hazırlanan ortak eylem planı vasıtasıyla her iki ülkede terörizm, narkotik suçlar, siber suçlar ve organize suçlarla mücadele alanlarında daha güçlü, verimli ve somut iş birliğinin bölgesel ve küresel meselelerin ortak çözümü noktasında önemini dile getirdi" denildi.

Görüşmede, uyuşturucu ile mücadelede ortak çalışmanın önemine vurgu yapılırken, Rusya-Ukrayna savaşı, Suriye krizi, düzensiz göçle mücadele ve insani yardımlar konularının da ele alındığı aktarıldı.

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#Ankara#İÇİŞLERİ Bakanı#Süleyman Soylu

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