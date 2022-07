Bakan Soylu: Her yüzyılın bir Çanakkale'si vardır

Haberin Devamı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Ankara Ticaret Odası'nda (ATO) düzenlenen 'Türk Dünyası Parlementerler Vakfı Şehitlere Vefa ve Anma Programı'na katıldı. Açılışta konuşan Bakan Soylu, her yüzyılın bir Çanakkale'si olduğunu belirterek, "Arnavutluk'tan Bulgaristan'a kadar Sırbistan'dan Kosava'ya kadar Bosna Hersek'ten Karadağ'a, Kuzey Makedonya'ya kadar aramızda bulunan, 107 yıldır bir emaneti, sorumluluğu incitmeden taşımak için hep beraber gayret gösterdiğimiz, mücadele ettiğimiz, aslında bize büyük bir emanet bırakanlara olan sorumluluğumuzu taşıdığımız çok kıymetli kardeşlerimiz, aslında bu evin gerçek sahipleri. Öncelikle bu anlamlı toplantıda bulunmaktan dolayı her birinize hürmetlerimi ve saygılarımı ifade ediyorum. Bir kardeşiniz olarak şunu söylüyorum. Her yüzyılın bir Çanakkale'si vardır. Siz 20'nci yüzyılın Çanakkale'sinin evlatlarısınız. Allah bize 21'inci yüzyılın Çanakale'sini, 22'nci yüzyıla bırakmayı şerefle, onurla, kardeşlikle, birlik ve beraberlikle nasip etisin" ifadelerini kullandı.

'ARTIK BÜTÜN ÜLKELERİN BİR ARAYA GELMESİ LAZIM'

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, bütün ülkelerin bir araya gelmesi gerektiğini ve bu çağrıyı Ermenistan'a da yaptıklarını belirterek, "Bölgemiz, ne Balkanlar, ne Kafkaslar, ne Orta Asya, ne de Ortadoğu'dur. Bölgemiz karışıklıkların, kaosun, iç savaşların, terörün anıldığı bölge olmasın. Ya ne olsun? Refahın, huzurun, kardeşliğin daim olduğu bölgeye dönüşsün. Bütün gayretimiz bunun içindir. Karabağ meselesinden sonra artık bütün ülkelerin bir araya gelmesi lazım. Ermenistan'a da bu çağrıyı yaptık ve bunun için de öncülük yapıyoryuz. İstiyoruzki, dil, din ırk farklılıkları, düşünce farklılıkları bizi ayrıştıran değil, bizi kaynaştıran özellikler olarak devam etsin" diye konuştu.