Bakan Soylu: Her seçim kıymettardır

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Beşiktaş Seçim Koordinasyonu Merkezi'nin açılış törenine katıldı. Soylu kendi kullandığı TOGG ile tören alanına geldi. Seçim koordinasyon merkezi açılışına Ak Parti milletvekilleri ve milletvekili adaylarının da yer aldığı çok sayıda davetli de katıldı.

"HER Seçim KIYMETDARDIR"



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açılışta yaptığı konuşmada, "Her seçim kıymettardır. Seçimin kıymetli olmasının bir tek sebebi vardır. Seçime katılan vatandaşlar bir kişi dahi olsa gider oyunu seçilecek kişiye yönelik bir emanet olarak verir. Seçilir, seçilmez ama insanlar bazen kendi evlatlarından kendi varlıklarını imtina ediyorlar. İnsanlar bazen kendi evlatlarından kendi varlıklarını imtina ediyorlar, en yakın dostlarından imtina ediyorlar. Oysa seçimin anlamı şudur; yönetebilecek insanlara veya yönetmeye aday olan insanlara bir emanet veriyorsunuz. Onun için, belki de insan hayatı için, gençler için, kadınlar için, emekliler için, çalışanlar için, üretenler için, istihdam edenler için, her biri için en önemli süreçlerin içerisindeyiz. İnsan hayatı için, ulaşımı için, eğitimi için, sağlığı için, okuyacağı okulun standardının yükselmesi için, yaşadığı semtin çok daha iyi olabilmesi için, kadına şiddetin engellenebilmesi için, bir taraftan Türkiye'de eşit vatandaşlığın tam anlamıyla herkes tarafından kucaklanabilmesi için, bizim gibi ülkelerde istikrarın çok daha iyi devam edebilmesi için, huzur, güvenin ve refahın çok daha iyi bir noktaya taşınabilmesi için seçim çok kıymetlidir. Onun için bunun önünü açacak bir anlayışı inşallah 14 Mayıs'a kadar sürdüreceğiz. Ve inanıyorum ki bu millet 14 Mayıs'ta her zamanki ferasetiyle her zamanki anlayışıyla çok önemli kararların altına imza atmış elbette ki olacak " dedi.

"ETRAFIMIZDAKİ COĞRAFYA KADİM BİR COĞRAFYA"



Bakan Soylu “Etrafımızda bir coğrafya var. Etrafımızdaki coğrafya, kadim bir coğrafya. Dünyanın medeniyet havzası. Ama çok uzun yıllardan beri Batı, bu coğrafyanın medeniyetini alt üst etmek için elinden gelen her şeyi yapmaktadır. Suriye'de ve Irak'ta, tüm Ortadoğu'da, bölgemizin yakınlarında bir devlet otoritesi söz konusu değildir. İran yıllardan beri Batı'nın ambargosuyla karşı karşıyadır. Afganistan işgal edilmiş, 17 bin hektar olan afyon üretim tarlaları, yani üretilen eroinin olduğu tarlalar Amerika'nın işgaliyle beraber 300 bin hektara çıkmıştır. Yemen'den Libya'ya kadar iç istikrarsızlıklarla karışıklar hala devam ediyor. Lübnan, tarihinin belki de dünya tarihinin en temel ekonomik krizlerinden birisiyle karşı karşıyadır. Kendilerinden olmayanları, kendilerine tabii olmayanları tasfiye etmek Batı'nın cici yüzünün maskesinin arkasındaki belki de en temel korkudur. Yanı başlarında Srebrenitsa oldu; insanları katlettiler, seslerini çıkarmadılar. Ukrayna-Rusya Savaşı'nda hepimiz gördük ki ten rengi önemliymiş, göz rengi önemliymiş. Bizim için değil. Tam da peygamber efendimizin veda hutbesinde bize salık verdiği gibi, öğrettiği gibi, herkese ama herkese sahip çıktık" diye konuştu.

"İLK KEZ YERLİ İHA'LARIMIZI VE SİHA'LARIMIZI YAPIYORUZ"



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, geçmişte olduğu gibi bugün de büyük bir tarih yazıldığını ifade ederek sözlerini şöyle sürdürdü: “Cumhuriyeti, bu millet hep birlikte ilan etti. Yepyeni bir yolculuğa başladık. Ama o günden itibaren onlarca defa önümüzü kestiler; her hak ettiğimizi kursağımıza tıkamak için, her sevincimizi, her gücümüzü bize paylaştırmamak için yapmadıkları kalmadı. Bizi parça pinçik ettiler. Kafamızı her kaldırdığımız zaman Batı'nın diğer ülkelere uyguladığı politikaları bir sömürge sistemini, bir vesayet sistemini burada uygulamak istediler. Hürriyetinizi ve özgürlüğünüzü kazandınız ama sizi biz yöneteceğiz dediler. Bu ülkenin bütün kavgası budur. Kendi kendini yönetme kavgasıdır. Bu milletin iradesiyle, bu milletin kendi tercihiyle, bu milletin bütün birliği ve beraberliğiyle bu ülkeyi yönetme mücadelesidir. Kim bu ülkeden yana olduysa, kim bu ülkede yerli ve milli üretmeye çalışmışsa onun ayağına çelme taktılar. " diye konuştu. Bakan Soylu, " Burada muradım şudur; ilk kez bir fırsat yakaladık. ilk kez Batı'yı böyle yakaladık, ilk kez Amerika'yı böyle yakaladık. İlk kez etrafımızdaki coğrafyada bütün halkların bize olan ilgisi, bize olan sempatisi, bize olan güvenliği, bize olan bir eminliği şeklinde böyle bir döneme giriyoruz. İlk kez altyapımızı yaptık, ilk kez yollarımızı yaptık, ilk kez hızlı trenlerimizi yaptık, ilk kez yenilenebilir kaynaklarımızla buluştuk. İlk kez nükleer santrallerimiz oluyor, ilk kez ama ilk kez dünyayı peşinden koşturan havalimanları yaptık. İlk kez İpek Yolu'nu yeniden ihya ediyoruz. İlk kez bu ülkede 81 ilde çocuklarımıza üniversite imkanı sağladık. İlk kez bu ülkede 40 yıldır sınandığımız terörü bitiriyoruz. İlk kez etrafımızdaki coğrafyadaki bize yüklenmek isteyen maliyetlere dur diyoruz. İlk kez dünyadaki bütün adaletsizliklere, dünyada haykıran ve önde giden tek ülke oluyoruz. İlk kez geçmişimizin bize bıraktığı bütün güçle beraber ilk kez özgüvenimizi yükseltiyoruz. İlk kez yerli İHA'larımızı ve SİHA'larımızı yapıyoruz. İlk kez Kızılelmalarımızı yapıyoruz. İlk kez kendi milli tankımızı yapıyoruz. İlk kez kendi savaş gemilerimizi yapıyoruz. İlk kez bu ülkede ihracatımızı 2018'de 168 milyar dolardan, 254 milyar dolara çıkarıyoruz. Bunları ilk kez yapıyoruz. İlk kez dünyanın krizlerinden fırsatlar üretmeye çalışıyoruz. Ama ilk kez bunları üretiyoruz. İlk kez, ilk kez bu ülkede bu ülkede dünyada karşı karşıya kalınan bütün sorunlara hiçbir şekilde sırtımızı dönmeden yüzleşerek devam ediyoruz. " diye konuştu.