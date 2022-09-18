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Bakan Soylu: HDP’nin eski Toroslar İlçe Başkanı bir çocuğu terör örgütüne götürmeye çalışırken yakalandı

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#Süleyman Soylu#HDP#Terör Örgütü
Bakan Soylu: HDP’nin eski Toroslar İlçe Başkanı bir çocuğu terör örgütüne götürmeye çalışırken yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 18, 2022 00:44

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, HDP’nin eski Toroslar İlçe Başkanı'nın 15 yaşındaki kız çocuğunu Suriye’ye terör örgütüne götürmeye çalışırken yakalandığını belirterek, "Şuanda da aynı siyasi partisinden il temsilcisi, ama enselendi. Çocuk ailesine teslim edildi” dedi.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Edirne İl Başkanlığı binasından yaptığı açıklamada HDP’nin eski Toroslar İlçe Başkanı'nın 15 yaşındaki kız çocuğunu Suriye’ye terör örgütüne götürmeye çalışırken yakalandığı belirterek “Mersin'de biraz önce paylaştım. 15 yaşındaki bir kızımızı annesinden ve babasından kaçırarak Mardin üzerinden Suriye’ye terör örgütüne götürmeye çalışırken Mersin Emniyet Müdürlüğünün aynı zamanda Emniyet İstihbarat Başkanlığımızın ve jandarmamızın ortak bir operasyonla HDP’nin eski Toroslar İlçe Başkanı 15 yaşındaki kız çocuğu kaçıran hain o. Şuanda da aynı siyasi partisinden il temsilcisi ama enselendi. Çocuk ailesine teslim edildi” dedi.

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#Süleyman Soylu#HDP#Terör Örgütü

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