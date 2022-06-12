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Bakan Soylu: HDP milletvekili polisimize yumruk attı

#Saliha Aydemir#PKK#Terörist
Bakan Soylu: HDP milletvekili polisimize yumruk attı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, HDP Milletvekili Saliha Aydemir’in polise yumruk attığını ve gerekli suç duyurusunun yapıldığını belirterek, o anların görüntüsünü Twitter hesabından paylaştı.

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Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Terörist cenazesine de, terörist başı için yürümek isteyene de müsaade etmeyiz. Bugün, terörist başı, bebek katiliyle ilgili yürüyüş için Bursa Gemlik’e; içinde PKK’nın emir eri sözde milletvekilleri dahil birçok yerden gitmek isteyenlere hiçbir yerde elbette müsaade etmedik. Kadıköy'den gitmek isteyip direnenler gözaltında... Polisimize yumruk atan terörist bozuntusunun ismi, HDP Milletvekili Saliha Aydemir. Gerekli suç duyurusu yapılıyor. Kılıçdaroğlu, müsebbibi sensin" ifadelerini kullandı. Bakan Soylu paylaşımında ayrıca polise yumruk atıldığı anın görüntülerine yer verdi.


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#Saliha Aydemir#PKK#Terörist

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