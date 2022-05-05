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Bakan Soylu: Geçen bayramlara göre kazalarda can kaybı oranı yüzde 61 azaldı

#İçişleri Bakanı#Süleyman Soylu#Trafik Kazaları
Bakan Soylu: Geçen bayramlara göre kazalarda can kaybı oranı yüzde 61 azaldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Bayram tatili bitti. Geçen bayramlara göre trafik kazalarında can kaybı oranı yüzde 61 azaldı." ifadelerini kullandı.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bayram tatili bitti. Geçen bayramlara göre trafik kazalarında can kaybı oranı yüzde 61 azaldı. Yine de hafta sonuna kadar denetim için yollardayız. Lütfen trafik kurallarına uyalım. Bayramınız kemerli olsun" ifadelerini kullandı.

DENETİMLER DEVAM EDECEK

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

İçişleri Bakanlığı emniyet ve jandarma birimlerince bu yıl Ramazan Bayramı dolayısıyla alınan yoğun trafik tedbirleri ve ”Bayramınız Kemerli Olsun” kampanyası neticesinde geçen yıllara oranla ölümlü trafik kazalarında düşüş yaşandı.

Son 10 yılda bayram tatil süresi 5 gün olan Ramazan Bayramı tatilleri kıyaslandığında bu yıl, kaza sayısında yüzde 37, ölümlü kazalarda yüzde 55, kazalara bağlı can kaybı sayısında yüzde 61, yaralı sayısında ise yüzde 47 azalış görüldü.

30 CAN KAYBI

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30 Nisan – 4 Mayıs tarihleri arasındaki 5 günlük Ramazan Bayramı tatilinde 18 ilde 27 ölümlü trafik kazasında 30 can kaybı yaşandı.

Bayram tatili sona ermesine rağmen emniyet ve jandarma ekiplerimiz hafta sonuna kadar denetimlerine devam edecek.

Güvenlik trafik için vatandaşlarımızdan yasal hız sınırına uymalarını, seyir halindeyken cep telefonu kullanmamalarını rica ediyoruz. “Bayramınız Kemerli Olsun.”

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#İçişleri Bakanı#Süleyman Soylu#Trafik Kazaları

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