Mikail BIYIKLI-Serkan KÖYMEN /Ä°STANBUL,(DHA)
OluÅŸturulma Tarihi: Nisan 28, 2023 15:23
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Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± SÃ¼leyman Soylu AK Parti GaziosmanpaÅŸa HÃ¼rriyet Mahallesi Ä°rtibat BÃ¼rosu aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±nÄ± yaptÄ±.Â
Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± ve Ä°stanbul 2. BÃ¶lge Â Milletvekili adayÄ± SÃ¼leyman Soylu, AK Parti GaziosmanpaÅŸa HÃ¼rriyet Mahallesi Ä°rtibat BÃ¼rosu aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±nÄ± yaptÄ±. Bakan Soylu'ya GaziosmanpaÅŸa Belediye BaÅŸkanÄ± Hasan Tahsin Usta ve Milletvekili adaylarÄ± eÅŸlik etti. Bakan Soylu, aÃ§Ä±lÄ±ÅŸa katÄ±lan vatandaÅŸlarla sohbet etti. Soylu, ardÄ±ndan kÄ±sa bir konuÅŸma yaptÄ±.Â Bakan Soylu
, 14 MayÄ±s seÃ§imlerine 17 gÃ¼n kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatÄ±p Ã§ok Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± gerektiÄŸine vurgu yaparak, "TÃ¼rkiye'nin bÃ¼tÃ¼n hedeflerine ulaÅŸmak iÃ§in TÃ¼rkiye yÃ¼zyÄ±lÄ±nda bu adÄ±mlarÄ± atabileceÄŸini anlatmalÄ±yÄ±z. 3 ay Ã¶nÃ¼nÃ¼ gÃ¶remeyen TÃ¼rkiye'nin ilk Ã¶nce 2023 dediÄŸini, daha sonra CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n elli yÄ±llÄ±k bir vizyon koyarak, 2053 dediÄŸini, daha sonra yetmiÅŸ yÄ±llÄ±k bir vizyon koyarak, 2071 dediÄŸini, ÅŸimdi de Allah'Ä±n izniyle yÃ¼z yÄ±llÄ±k bir vizyon koyarak 3 ay Ã¶nÃ¼nÃ¼ gÃ¶remeyen TÃ¼rkiye'nin yÃ¼z yÄ±llÄ±k hedeflerine hep birlikte ulaÅŸmak iÃ§in 14 MayÄ±s'Ä±n her birimiz iÃ§in, Ã¼lkemiz iÃ§in, genÃ§lerimiz iÃ§in, esnafÄ±mÄ±z iÃ§in, kentsel dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼m iÃ§in, her biri iÃ§in Ã§ok bÃ¼yÃ¼k bir kÄ±ymet ifade ettiÄŸini anlatmalÄ±yÄ±z. TerÃ¶rle mÃ¼cadele iÃ§in Ã§ok bÃ¼yÃ¼k bir kÄ±ymet ifade ettiÄŸini, Ayasofya'da bu karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kaldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z bu gÃ¼zel tablonun devamÄ± iÃ§in bÃ¼yÃ¼k bir kÄ±ymet ifade ettiÄŸini, Ã‡anakkale KÃ¶prÃ¼sÃ¼ iÃ§in, Ä°stanbul HavalimanÄ± iÃ§in, Marmara iÃ§in, Avrasya iÃ§in Ã§ok bÃ¼yÃ¼k bir kÄ±ymet ifade ettiÄŸini, TÃ¼rkiye'nin kiÅŸi baÅŸÄ±na gelir seviyesinin 20 bin dolara ulaÅŸmasÄ± iÃ§in bÃ¼yÃ¼k bir kÄ±ymet ifade ettiÄŸini bir kez daha huzurunuzda anlatmak istiyorum. Bu irtibat bÃ¼rosu bÃ¼tÃ¼n bunlarÄ± ortaya koyabilecek, son 17 gÃ¼nde burada bÃ¼tÃ¼n hemÅŸerilerimize, genÃ§lerimize, kadÄ±nlarÄ±mÄ±za, bÃ¼yÃ¼klerimize, emeklilerimize, buradaki esnafÄ±mÄ±za bunlarÄ± anlatmakla mÃ¼kellef olacak" dedi. Soylu, aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±n ardÄ±ndan Cuma NamazÄ± iÃ§in Beraat Camii'ne geÃ§ti.