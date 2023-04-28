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Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± ve Ä°stanbul 2. BÃ¶lge Â Milletvekili adayÄ± SÃ¼leyman Soylu, AK Parti GaziosmanpaÅŸa HÃ¼rriyet Mahallesi Ä°rtibat BÃ¼rosu aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±nÄ± yaptÄ±. Bakan Soylu'ya GaziosmanpaÅŸa Belediye BaÅŸkanÄ± Hasan Tahsin Usta ve Milletvekili adaylarÄ± eÅŸlik etti. Bakan Soylu, aÃ§Ä±lÄ±ÅŸa katÄ±lan vatandaÅŸlarla sohbet etti. Soylu, ardÄ±ndan kÄ±sa bir konuÅŸma yaptÄ±.Â