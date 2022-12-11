Bakan Soylu: Gazilerimiz ve şehit annelerinin ayakları altında halı olsak da onların borcunu ödeyemeyiz

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Uçakla Iğdır'a gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu,Şehit Bülent Aydın Havalimanında Vali ve Belediye Başkan vekili Hüseyin Engin Sariibrahim, Emniyet Müdürü Oğuzhan Yonca, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Nejdet Karaca, Ak Parti Iğdır İl Başkanı Alikemal Ayaz ve partililer tarafından karşılandı. Bakan Soylu ve beraberindekiler kara yolu ile Aralık ilçesine gitti. Şehit adına ilçenin Karşıyaka Mahallesi'nde yaptırılan cami önünde çiçekler ve protokol tarafından karşılanan Bakan Soylu şehit annesı Güzel Çiyapul'un elini öptü ve sarıldı. Bakan Soylu ve beraberindekiler öğlen namazını açılışını yapacakları camide kıldı.



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8 çocuk annesi Güzel Çiyapul evladının 3 yıllık sözleşmeli er iken 19 Nisan 2019'da Irak sınırında güvenlik güçleriyle PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada şehit düştüğünü söyledi. Eşinden ayrı yaşayan anne Çiyapul, oğlunun yaklaşık 300 bin lira tazminat ve maaşını hayır işinde kullanmaya karar verdiklerini belirtti. Şehit yavrusunun Kur'an öğrenme isteğini göz önünde bulundurarak mahallede adını taşıyan cami ve Kur'an kursu yaptırmak istediklerini vurgulayan Çiyapul, bu isteklerinin devlet ve hayırseverlerin de katkıları ile gerçekleştirdiklerini ifade etti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bayraklarla süslenen 300 kişilik cami, 3 sınıf, 1 oyun odası ile çok amaçlı salondan oluşan Kur'an kursunun açılışından önce yaptığı konuşmasına başlamadan önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını iletti. Bugün hayırlı bir iş için Aralık ilçesine geldiklerini belirten Bakan Soylu, "Şehit annemizin burayı birlikte açmamızı istemesi bizim için bir talimattır, diyerek buraya geldik. Gazilerimize, şehit annelerimize ne yapsak onların borcunu ödeyemeyiz. Ayaklarının altında halı olsak da borçlarını ödeyemeyiz. Burada büyük bir asalet misalini görüyoruz. Allah birlik ve beraberliğimizi daim etsin. Allah bizi sizlere mahcup etmesin Allah çocuklarımızı, geleceğimizi, gelecek nesillerimizi sadece kendi yurdumuza, vatanımızda değil etrafımızdaki bütün coğrafyaya huzur, kardeşlik ve barış getirmeyi nasip etsin, bütün duamız budur" diye konuştu.

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​'ŞİMDİ ERHAN'IMIZ DA BİZİMLE'

Şehit Erhan Çiyapul adına ailesi tarafından yapılan cami ve Kur'an kursunun açılışına katılanlara da teşekkür eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu şunları söyledi:

"Bugün Allah'ın mabedinin Allah'ın evinin açılışındayız. Bundan büyük bir şeref yok. Bundan büyük bir sevap yok, bundan büyük bir güzellik yok. Yapandan da, yaptırandan da şu topluluktan da Allah razı olsun. Şimdi Erhan'ımızda bizimle. Bunu Cenabı Allah bize şöyle buyuruyor, 'Siz onları ölü zannedersiniz ama onlar diridirler'. Evet onlar her zaman bizimle beraberler. Arkadaşlarıyla beraber kimi zaman cephede kimi zaman onlara verdikleri kuvvetleri ile. İnancımız bize bunu söylüyor. Onun için bir taraftan camilerimiz, bir taraftan okullarımız bir taraftan yollarımız bir taraftan köprülerimiz bir taraftan barajlarımız bir taraftan havalimanlarımız bir millet olarak büyüyoruz ve yükseliyoruz, yükselmeye devam edeceğiz ama yükselirken aile yapısı, ahlakımızı, medeniyetimizi, ana ve baba sevgimizi, komşumuzu, bize bırakılan bu medeniyeti unutmadan yükseliyoruz. Yapacağımız çok iş var. Hep birlikte atacağımız çok adım var. Allah şehit anamızdan razı olsun. Eli öpülesi anasız Allah var etsin. Allah bizden sonra gelecek nesillerimize seni örnek eylesin İnşallah. Sevgili Erhan Çiyapul adına yapılan bu caminin açılış merasiminde olmaktan büyük şeref aldım, büyük bir onur ve gurur duydum."

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Konuşmaların ardından cami ve Kur'an kursu dualar eşliğinde Bakan Soylu, Şehit annesi Güzel Çiyapul ve yakınları tarafından ibadete açıldı.