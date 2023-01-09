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Bakan Soylu: Gabar’dan çok daha büyük müjdeler gelecek

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#İçişleri Bakanlığı#Terör#Uyuşturucu
Bakan Soylu: Gabar’dan çok daha büyük müjdeler gelecek
Oluşturulma Tarihi: Ocak 09, 2023 12:27

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Valiliği’nce Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen "En İyi Narkotik Polisi Anne" programında konuştu. Bakan Soylu, 'Gabar’dan çok daha büyük müjdeler gelecek, petrol müjdesi gelecek. Biz uyuşturucunun kökünü kazıyacağız. ABD, AB vazgeçse de biz kazıyacağız.' dedi.

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Bakan Soylu’nun konuşmasından satır başları şöyle:

Eğer rutinin dışına çıkmazsanız bir şey başaramazsınız. Eğer İHA’yı SİHA’yı yapmasaydık, eğer Doğu ve Güneydoğu’da kalkınmayı başaramasaydık terör bu ülkenin en büyük belası olmaya devam ederdi.

Yılda 110 bin kişi ABD’de uyuşturucudan öldü. Türkiye milyonda 4.7 yani hayatını kaybedenler 270’e düştü. ABD vazgeçti, Türkiye uyuşturucu mücadeleden vazgeçmedi. Uyuşturucu ile mücadelede operasyon sayısı 285 bine çıktı. 121 bin kişi şu an uyuşturucu kapsamında hapishanede.

‘GABAR’DAN MÜJDE GELECEK’

Gabar’dan çok daha büyük müjdeler gelecek, petrol müjdesi gelecek. Biz uyuşturucunun kökünü kazıyacağız. ABD, AB vazgeçse de biz kazıyacağız.

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Uyuşturucunun önemli bir kısmı Doğu’dan geliyordu, Batı’da yakalanıyordu. Nasıl dağlarda teröristi etkisiz hale getirdiysek uyuşturucuyu da sınırda yakalamaya çalışıyoruz.

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Türkiye'de uyuşturucu yüz kişide 3.1 kişi kullanmış ve düşüyor. 81 ilde narko timler var, her tarafı basıyoruz.

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#İçişleri Bakanlığı#Terör#Uyuşturucu

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