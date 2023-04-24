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Bakan Soylu: Gabar'da Suudi Arabistan kalitesinde petrol çıktı

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#Bakan Soylu#Petrol#Gabar
Bakan Soylu: Gabarda Suudi Arabistan kalitesinde petrol çıktı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 24, 2023 14:58

İstanbul Sarıyer'de sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile kahvaltı programına katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Gabar kuyusunda uzun zamandır çalışma yapıyorduk. Büyük bir rezerve ulaşılması hedefleniyordu. Şimdi Suudi Arabistan kalitesinde petrol çıktı' dedi.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Sarıyer'de AK Parti Sarıyer İlçe Başkanlığı'nın düzenlediği 'Türkiye Yüzyılı Buluşmalarına katıldı. Karadeniz Eğitim Kültür ve Çevre Vakfı'nda gerçekleştirilen kahvaltı programına birçok sivil toplum kuruluşu temsilcisi ve muhtarlar katıldı.

"86 TERÖRİST KALDI"

Programda konuşan Bakan Soylu, "Bugün Türkiye'de bizi terörle imtihan etmeye çalıştılar, sınadılar. Bu ülkenin dağlarında 3 binin üzerinde PKK'lı vardı. Şimdi içerideki terörü neredeyse tasfiye ettik, 86 sayısına kadar düşürdük" dedi.

"SUUDİ ARABİSTAN KALİTESİNDE PETROL ÇIKTI"

Bakan Soylu, "Bugün Doğu ve Güneydoğu'da 450'nin üzerinde bekleyen yatırımcı var. Hepsi sanayi sitelerinin yapılmasını bekliyor. Batman'da yaklaşık 6-7 aydır PETROL bulduk. Günlük 8900 varil petrol üretiyoruz. Türkiye'nin en çok petrol ürettiği alanlardan birisidir. Gabar kuyusunda uzun zamandır çalışma yapıyorduk. Büyük bir rezerve ulaşılması hedefleniyordu. Şimdi Suudi Arabistan kalitesinde petrol çıktı" diye konuştu.

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"BİZ GİDELİM DE YERİMİZE NE GELECEK?"

Soylu, "Gezi olaylarında faiz 3-4'tü. Nasıl PKK terörizmi ile uğraşıyorsak faiz terörizmi ile de uğraşıyoruz. Gezi olaylarından sonra faiz nereye gitti? Türkiye'nin 20 milyar dolar üzerinde uluslararası doğrudan yatırımı vardı. Gezi olaylarından sonra batının dirsek çevirmesi ile Türkiye'yi kısıtlamak istemesi uluslararası doğrudan yatırımlarımıza ket vurdu. Biz kendi içimizde kendi altyapımızı oluşturmaya çalıştık. Bizim avantajlarımız ile oyunu kuralım istedik. Türkiye bugün kendi avantajlarını uygulamaktadır. 'Tayyip Erdoğan gitsin' diyorlar, gitsin. Biz gidelim de yerimize ne gelecek? Bu sorunun sorulması lazım. Terazinin de bir adaleti var. İstanbul'da hayatınıza 4 yıl içerisinde ne dokundu? Alt geçit yapmak zor mu? İstanbul Havalimanı, Marmaray, Avrasya, Kuzey Marmara Otoyolu, Osmangazi Köprüsü yapılmasaydı İstanbul'un hali ne olacaktı?" dedi.

 

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#Bakan Soylu#Petrol#Gabar

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