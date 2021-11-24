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Bakan Soylu: FETÖ konusunda ortaya koyduğunuz irade tüm dünyaya örnektir

#İstanbul#FETÖ#Terör

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Ürdün İçişleri Bakanı Mazin Elfarrayeh ile görüştü. Görüşmede açıklama yapan Bakan Soylu, " İki ülke birçok meseleyi ortak ve birlikte yaşıyor. Terörle mücadelede aynı anlayışı sürdürüyoruz, göç meselesinde aynı zemindeyiz. FETÖ konusunda ortaya koyduğunuz irade tüm dünyaya örnektir" dedi.

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Interpol'ün 89'uncu Genel Kurulu Toplantısı İstanbul'da Haliç Kongre Merkezi'nde dün başladı. Toplantının ikinci gününde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ürdün İçişleri Bakanı Mazin Elfarrayeh ile görüştü. Görüşmede Ürdün ve Türkiye'nin ortak sorunları ve suç ve suçla mücadele konuları ele alındı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu burada yaptığı açıklamada, Ürdün ve Türkiye'nin dostluğunun gelecek nesillere taşınacak şekilde korunmasının bir sorumluluk olduğunu belirtti. Soylu, "Bunu diplomasi olarak tarif etmek eksiklik olur, bu kardeşliktir. Bizim için kardeşlik bu dünyaya ve öteki dünyaya aittir. İki ülke birçok meseleyi ortak ve birlikte yaşıyor. Terörle mücadelede aynı anlayışı sürdürüyoruz. Göç meselesinde aynı zemindeyiz. FETÖ konusunda ortaya koyduğunuz irade tüm dünyaya örnektir" dedi.

Bakan Soylu, "Hem duamız hem de şükranlığımız söz konusudur. Zor bir durumdan geçiyoruz. Küresel boşluğun olduğunu görüyoruz. Ekonomik, siyasi ilişkilerden göç, terör ve uyuşturucuyla mücadele ve sınır aşan suçlarla mücadeleye kadar boşluk oluşturmamak gerekir. Suçla mücadelede 24 saat emrinize amadeyiz. Bizim aramızdaki iş birliği, aradan kötülüklerin geçmesini engeller. Ortak sinerji ve ortak akıl oluşturur." diye konuştu.

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ELFARRAYEH: TÜRK TOPLUMU ÜRDÜN'DE ÇOK ÖNEMLE KARŞILANIYOR

Ürdün İçişleri Bakanı Mazin Elfarrayeh ise şöyle konuştu:

"Koronavirüs ortamında bu olağanüstü organizasyonu sağladığınız için sizleri tebrik ediyorum. Toplantıya katılmadan önce Ankara'daki Ürdün Büyükelçimizle de görüştüm, Türkiye'de Ürdünlü vatandaşlara gösterilen sıcak yaklaşım için de minnettarız. Şunu belirtmek isterim ki, Türk toplumu Ürdün'de çok önemle karşılanıyor. Ülkemizin etrafındaki birçok ülkede olumsuzluk vardır. Bu da bizi çok etkilemiştir. Mülteciler, uyuşturucu kaçakçılığı konularında Ürdün ve çevresinde bulunan ülkelerde sorun oluşturuyor. Ürdün ve Türkiye bu durumları çözmek adına ortak bir noktada olacaktır"

İki bakan arasındaki görüşmenin devamı basına kapalı olarak gerçekleştirildi.

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#İstanbul#FETÖ#Terör

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