Bakan Soylu: Eroinin rotası artık Akdeniz'e indi

Öğle saatlerinde Van’a gelen ve 136 aracın emniyet ve jandarmaya teslim törenine katılan Bakan Soylu, daha sonra Edremit ilçesindeki Uygulama Oteli’nde düzenlenen ‘En İyi Narkotik Polisi: Anne’ programına katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selamlarını ileterek konuşmasına başlayan Bakan Soylu, “Hepimizin hayatında duygularımızı ve motivasyonumuzu etkileyen, hatta tamamen belirleyen anlar olur. Bir an gelir bir söz duyarsınız, o andan başka bir noktaya evrilirsiniz. Uyuşturucuyla mücadelede benim de özel bir anım var ve sık sık ifade ederim. Bir seçim çalışması esnasında vatandaşların arasında iken kalabalıkta bir kadın kolumu tuttu, sıktı ve dedi ki: “Ne olursun benim evladımı kurtar.” O anı hiç unutmuyorum. ‘Ne oldu’ dedim. ‘Sen devletin adamısın, sen güçlü adamsın, sen benim evladımı kurtarabilirsin. Ne olur evladımı kurtar’ dedi. Sonra dinledim ve kalabalıkta olmasına rağmen ‘Anlat bakalım’ dedim. Evladı uyuşturucu bağımlısı ve çok uzun yıllar annesine, kardeşlerine şiddet uyguluyor, şeklindeki çarpıcı dramı anlattı. Ondan sonra bu mücadeleyi arkadaşlarımızla birlikte daha üst bir noktaya taşıyabilmek için kıymetli Cumhurbaşkanımıza anlattım. Allah razı olsun. O günden itibaren büyük bir mücadele ortaya koyuyoruz” dedi. dedi.



“EROİNİN ROTASI ARTIK AKDENİZ'E İNDİ”



2017 yılında Türkiye’de 941 kişinin uyuşturucudan öldüğünü hatırlatan Bakan Soylu, bu oranın 1/3 oranında düştüğünü söyledi. Avrupa’da esrarın istenildiği gibi rahatlıkla kullanıldığını dile getiren Soylu, “Avrupa’da alışveriş merkezlerinde artık narko şoklar açılıyor. Yani istediğiniz uyuşturucuyu, istediğiniz şekilde alabiliyorsunuz. Avrupa'nın bazı ülkelerinde eroinin şırıngasını bedava veriyorlar. Devletler katkıda bulunuyor. Geçtiğimiz günlerde Almanya Sağlık Bakanlığı bir açıklama yaptı. Artık belli bir miktarda esrarın kullanılmasına müsaade edileceğini açıkladılar. Amerika'da bir kasabayı tamamen uyuşturucu kullanımına bıraktılar. Dünyanın uyuşturucu konusunda teslim olduğu bir dönemde biz mücadele ediyoruz. Eroinin, captagonun ve bonzainin rotası Türkiye değildir. Eskiden Afganistan ve İran üzerinden gelen eroinin rotası artık Akdeniz'e indi. Akdeniz’den doğru Avrupa’ya gidiyor. Eskide yakalanan 4 kilogram eroinin 1 kilogramı Hakkari, Van ve Ağrı’da yakalanırdı. Şimdi 4’te 3’ü sınır hattında yakalanıyor. 4’te biri öbür tarafa gidiyor. Sahadaki tedbirler ve yakalamalar artınca mecbur rotayı değiştirmek zorunda kaldılar” ifadelerini kullandı.

“BÜYÜK MÜCADELE GERÇEKLEŞTİRİLİYOR”



Uyuşturucuya teslim olan bir millet olunmaması gerektiğinin altını çizen Soylu, “Çocuklarımızı bu uyuşturucu maddeye teslim etmemeliyiz. En iyi şekilde mücadeleyle değerlendirmeliyiz. ‘En İyi Narkotik Polisi Anne’ projesi nasıl çıktı. Bizim ‘Narkolog Projesi’ var. Yakaladığımız her uyuşturucu kullanıcısı ile satıcısına sorduğumuz bir anket formu var. Bütün bunlarla bizim için bir yol haritası oluşturdu. Bu projede uyuşturucunun en çok nerede kullanıldığını sorduğumuzda yüzde 48’i evde kullanıyor. En çok kullanılan ikinci yer metruk binalardır. Metruk binalarda yüzde 30 ile başladık. Türkiye’de 122 bin metruk binanın 90 binini yıktık. 18 bin binanın da rehabilitasyonunu yaptık. Geri kalan 14 bin 515 binayı da yıkmaya devam ediyoruz” şeklinde konuştu.



“AVRUPA VE AMERİKA PES EDERKEN BİZ PES ETMEYECEĞİZ”



Milli Eğitim Bakanlığıyla bir karar aldıklarını ve “En İyi Narkotik Polisi Anne’ projesi çerçevesinde Nisan ayının sonuna kadar 25 milyon insana ulaşacaklarını söyleyen Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:



“Bu uyuşturucu illetinin kökünü kazıyacağız. Uyuşturucuda kök kazıma operasyonları yapıyoruz. 2016 yılında 15 Temmuz yapıldıktan sonra cezaevinde bulunan uyuşturucu satıcısı 30 bindi. Şu anda bu sayı 121 bin. Büyük bir mücadele ortaya koyuyoruz. Bazen projeli çalışmalar yapıyoruz. 4-5 ay izliyoruz. Bu çalışmalarla onun bir daha bu işi yapmamasını temin eden bir adımı ortaya koymaya çalışıyoruz. Dünyada hiç olmayan bir program yaptık. Adı ‘Asena’. Geçen mart ayından beri hiçbir ihbar, istihbarat almadan, milyonlarca veriyi kendi içinde yapay zeka programıyla gerçekleştirerek şu ana kadar 6 bin 400 yakalamayı gerçekleştirdik. Durmuyoruz, büyük bir mücadeleyi ortaya koymaya çalışıyor ve buna devam ediyoruz. Kökünü kurutma operasyonları yapıyoruz. Dün Mardin’de yapıldı. Burada projeli operasyonlarla beraber birçok yerde bunu sağlamaya çalışıyoruz. 2022 yılı Avrupa’daki rapora göre 1 milyon kişi başına uyuşturucu bağlantılı can kaybı sayısı dünya genelinde 35, Avrupa genelinde 17, ABD'de milyonda 324, Norveç’te 89, Almanya’da 29, Türkiye'de milyonda 4,7. Yani biz neredeyse ABD'nin milyonda 1'iyiz. Avrupa'nın da neredeyse 7'de1'iyiz. Bütün bunlarla birlikte bu mücadelemizi devam ettirdiğimiz söylemek istiyorum. Uyuşturucuya bağlı doğrudan ölenlerin sayısının 2017'de 941 olan sayının 270'e bu yıl da onuncu ayda vesilesiyle 146'ya düştüğünü söylemek isterim. Yine yüzde 10, 15 daha düşük bir seviyeyle mücadelemizi devam ettiriyoruz. Madde kullanım oranı Avrupa'da yüzde 29, yani 100 kişiden 29 kişisi madde kullanıyor. Avrupa uçmuş gidiyor. Bizde ise yüzde 3.1. Yani madde kullanım oranımızda da düşüklük söz konusu. Yaptığımız en önemli meselelerden bir tanesi de ilk kez Adana'da başladık. 62 ilde kanalizasyonlardan atık madde alıyoruz. Üniversiteye ve Yeşilay yapıyordu. Şimdi Yeşilay yapıyor. 62 ilde kanalizasyonlarda atık madde alıyorlar ve her 3 ayda bir ne kadar uyuşturucu madde kullanıldığı, ne kadar arttı, ne kadar azaldı, hangi madde kullanıldı, bunları öğreniyoruz. Buna göre de illerimizde tedbir alıyoruz. Bununla birlikte her ilin 42 ile riskini ölçüyoruz. Her ilçeyi 32 kriterle ölçüyoruz. Bunu, ilgili kurumlarımızın tamamına gönderiyoruz. Ayrıca Bağımlıkla Mücadele Yüksek Kurulumumuzun il ve ilçelerde yansımaları var. Bunları değerlendiriyoruz. Risk haritaları yapılıyor ve bu risk haritaları üzerinden de büyük bir mücadele ortaya konulmaya çalışılıyor."

“50 BİN İHBAR GELDİ”



Son 6 yılda 100 olan AMATEM ve ÇEMATEM sayısını 136'ya çıkardıklarını belirten Bakan Soylu, "Uyuma aplikasyonu yaklaşık 600 bin sayısına yaklaştı. Yine 50 bin ihbar geldi. Kimsenin adını, soyadını almıyoruz. İhbara gideriz, yeter ki ihbar gönderilsin. Aynı kadına şiddetle mücadelede yaptığımız gibi. KADES diye bir telefon programı yaptık. Şu an 4 milyon 800 bin kadın bu telefon programını indirdi, 500 binin üzerinde ihbara gittik. Aile içi ve kadına şiddetle mücadele alanında da ölüm sayısı geçen senden bu seneye kadar yine topyekûn bir mücadeleyle düşürdük. Hem iletişim kanalarını açtık hem de burada kadına yönelik ölüm sayılarını da yüzde 12, 13 civarında düşürdük. Bu işi sıfıra getirene kadar aynı şekilde mücadelemizi gerçekleştireceğiz. Türkiye'nin 20 ilinde alan denetimleri yapıyoruz. Bu işe başımızı koyduk. Bu uyuşturucuyu Türkiye sınırlarına sokmayacağız. Bu illetin kökünü kurutup kazıyacağız” dedi.



“uyuşturucu SATICISINI GÖRDÜĞÜNÜZDE AYAĞINI KIRIN, BU KADAR BASİT”



Konuşmasında ‘Uyuşturucu satıcısının bacaklarını kırın’ sözünü hatırlatan İçişleri Bakanı Soylu, “Okulların önünde uyuşturucu satılıyordu. Bu söylediğim zaman ölüm sayıları 941'e gelmişti. Aynen Avrupa, Amerika nasıl teslim olduysa, bu da FETÖ'nün ortaya koyduğu bir oyundur. Bunu da ifade etmem lazım. Bütün bunları olurken elbette seyirci kalamazdık. Bizim irademiz ve kararlılığımız. Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu talimatlar kapasitemizi geliştirme noktasında narko timlerimiz, 12 vilayette vardı. 81 vilayette 2-3 yıl içerisinde her tarafa narko timlerimizi kurduk. Yani mücadelemizi Türkiye'nin her tarafına aynı şekilde yaymaya çalıştık. Orada 'ayakların kırın" dediğimiz noktada böyle bir tablo ve durumla karşı karşıyaydık. Şimdi 941 sayısı 271'e düştü. Daha da düşecek. Gençlerimizi, insanlarımızı bu tehlikeden kurtarmaya yemin ettik, söz verdik. Bu konudaki irademizi ortaya koyacağız. Bana ne kadar kızarsa da kızsınlar ,uyuşturucu satıcısını gördüğünüzde ayağını kırın, bu kadar basit. Çocuklarımıza illet, musallat olmasın. Çocuklarımız, mühendis, doktor, öğretmen olsun. Annelerin, babaların dizine dibinde hayırlı evlat olsunlar. Onlar da anne baba oldukları zaman bu millete hayırlı işler yapabilsinler. Nesillerimiz sağlıklı olsun. Dünya uyusa da biz bu mücadeleye her zaman devam edeceğiz” diye konuştu.