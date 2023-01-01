Bakan Soylu Eren Bülbül'ü doğum gününde andı...

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından 2017 yılında şehit edilen Eren Bülbül'ü doğum gününde andı. Bakan Soylu paylaşımında "2017 yılında PKK'lı teröristler tarafından Şehit edilen evladımız, Eren Bülbül'ümüzün doğum günü bugün... Rahmetle ve özlemle... İyi ki doğdun, İyi ki Varsın Eren" ifadelerini kullandı.