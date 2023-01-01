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Bakan Soylu Eren Bülbül'ü doğum gününde andı...

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#Süleyman Soylu#Eren Bülbül#Doğum Günü
Bakan Soylu Eren Bülbülü doğum gününde andı...
Oluşturulma Tarihi: Ocak 01, 2023 23:47

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından 2017 yılında şehit edilen Eren Bülbül'ün doğum gününü kutladı.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından 2017 yılında şehit edilen Eren Bülbül'ü doğum gününde andı. Bakan Soylu paylaşımında "2017 yılında PKK'lı teröristler tarafından Şehit edilen evladımız, Eren Bülbül'ümüzün doğum günü bugün... Rahmetle ve özlemle... İyi ki doğdun, İyi ki Varsın Eren" ifadelerini kullandı. 

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#Süleyman Soylu#Eren Bülbül#Doğum Günü

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