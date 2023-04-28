Bakan Soylu: Erdoğan bu ülkede demokrasinin tıkalı bütün damarlarını açmıştır

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İçişleri Bakanı ve İstanbul 2. Bölge Milletvekili Adayı Süleyman Soylu, Gaziosmanpaşa’da STK Başkanlarıyla kahvaltı programına katıldı. Soylu’ya Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta eşlik etti. Kahvaltının ardından Bakan Soylu konuşma yaptı.

"GEZİ OLAYLARINDA TÜRKİYE'DE BU ÜLKENİN BAŞBAKANINA NEREDEYSE SİVİL MUHTIRA VERİLDİ"



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Son 12 yıldır Türkiye'de hep beraber bir takım olaylar yaşıyoruz. Yaşadığımız olaylar çok açık ve net. Bunu hep beraber yaşıyoruz, görüyoruz. Türkiye'de gezi olayları oldu. Beraber yaşadık bu gezi olaylarını. Gezi olaylarında Türkiye'de bu ülkenin başbakanına o gün neredeyse sivil muhtıra verildi. Denildi ki siz bu ülkede eğer başbakanlık yapmak istiyorsanız Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü yapmayacaksınız. Siz eğer bu ülkede başbakanlık yapmak istiyorsanız Marmaray'ı, Avrasya'yı, Osman Gazi'yi ve Kuzey Marmara Otoyolu'nu yapmayacaksınız. Siz bu ülkede başbakanlık yapmak istiyorsanız Taksim'de cami yapmayacaksınız. Eğer Ayasofya'yı bilselerdi onu da metnin içerisine muhakkak eklerler, ilave ederlerdi" dedi.

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"TÜRKİYE GEÇMİŞTE DE KENDİ UÇAĞINI YAPMAYA ÇALIŞTI"



Bakan Soylu, Gezi Parkı olayları gibi hadiselerin Türkiye’ye büyük maliyet oluşturduğunu ve zarar verdiğini belirterek "Türkiye geçmişte de kendi arabasını yapmaya çalıştı ama yaptırmadılar. Türkiye geçmişte de kendi uçağını yapmaya çalıştı. Şimdi Hürjet'i yapmaya çalıştığı gibi. Milli muharip uçaklarını yapmaya çalıştığı gibi geçmişte de yapmaya çalıştı. Ama bu bir iradeydi. Yaptırmadılar. Daha doğrusu bir kısmını yaptılar. Bir kısmını toprağa döndürdüler. Bir kısmını da soba fabrikası yaptılar. Biz bunun her biriyle karşı karşıya kaldık. Türkiye bir taraftan önüne çıkan setlerle mücadele etti. Maliyetlenmelerle mücadele etti. Bir taraftan da altyapısını yaptı. Tam 100 yıllık altyapımızı tamamladığımızı burada ifade etmek isterim. Elbette yapılacak işler vardır. Altyapı ne demektir? Yoldur. Altyapı ne demektir? Limandır. Altyapı ne demektir? Havalimanıdır. Altyapı ne demektir? Üniversitedir. Altyapı ne demektir? Kendi enerjini kendin bulabilme kabiliyetini ve millete verebilmektir" diye konuştu.

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"TAYYİP ERDOĞAN BU ÜLKEDE DEMOKRASİNİN TIKALI BÜTÜN DAMARLARINI AÇMIŞTIR"



Bakan Soylu, Türkiye’de herkesin kendisini rahatça ifade ettiğini belirterek, "Tayyip Erdoğan bu ülkede demokrasinin tıkalı bütün damarlarını açmıştır. Demokrasi için kapalı olan bütün damarlar açılmıştır. Bugün herkes kendisini ifade ediyor Türkiye'de. İfade edemeyen yok. Dindar ben dindarım diyor, başörtülüsü öğretmen olamıyordu. Öğretmen oldu" diye konuştu. Soylu "Tayyip Erdoğan gitsin de kim gelsin? Benim ülkemde erkekle erkeğin, kadınla kadının evlenmesini istemiyorum arkadaş. Ben istemiyorum. Billboardlara asıp da biz cinsel yönelimin bütün tercihlerini yerine getireceğiz demek var ya, erkekle erkeğin kadınla kadının, daha öte giderek midenizi bulandırmak istemem. Hani LGBT+Q diyorlar ya onun içerisinde hayvanla insanın evlenmesi de var. Yani bunlar tamamen Amerika'nın ve Avrupa’nın güdümüne girmişler. Çünkü son cümlem şudur: Avrupa ve Amerika tek tip insan istiyor. Televizyonlardan beslediği tek tip bir dine tabi oldukları, evrensel hukuk diyorlar ya, evrensel tek bir dine tabi oldukları, cinsiyetsiz oldukları, hiç kimsenin aile yapısı içerisinde olmadığı tek tip insan modeli istiyor. Biz bu modele evet diyemeyiz. Bu kadar basit" ifadelerini kullandı.