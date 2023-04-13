Bakan Soylu: Enkaz kaldırma çalışmalarının yüzde 70'i tamamlandı

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Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Depremden etkilenen illerimizde enkaz kaldırma çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Toplam 56 bin 956 yıkık/acil yıkılacak binanın 39 bin 602'sinin (yüzde 70) enkazı kaldırıldı. Ramazan Bayramı'na kadar yıkık/acil yıkılacak binaların enkazı büyük oranda tamamlanmış olacak. Günlük 5 bin 279 kamyon, 1994 ekskavatör, 124 su tankerinin çalıştığı bölgede 1 milyon 28 bin 704 kamyon seferi ile 11 milyon 513 bin 120 metreküp moloz taşındı" ifadelerini kullandı. (DHA)