Bakan Soylu, engelli vatandaşlar ve aileleriyle bir araya geldi

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara’da bir otelde Engelsiz Yaşam, Spor, Sanat ve Kültür Derneği tarafından düzenlenen “Kimseyi geride bırakma, engelleri geride bırak” programına katıldı. Bakan Soylu, katıldığı programda özel gereksinimli bireyler ve aileleriyle fotoğraf çekilerek onlarla sohbet etti. Bakan Soylu, özel gereksinimli bireylerle birlikte pasta kesti. Öte yandan İçişleri Bakanı Soylu’ya, özel gereksinimli bireyler tarafından çiçek takdim edildi.

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İçişleri Bakanı Soylu, dün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Şanlıurfa'da olduklarını ve orada da özel çocuklarla buluştuklarını ifade etti. Bakan Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın herkese ayrı ayrı selamlarını, muhabbetlerini ve sevgilerini getirdiğini belirterek, “Tayyip Erdoğan’ın özellikle bu konuda engellilerin engellerini geride bırakması aileleri ile huzur içerisinde devletin devletliğini yaparak onlara sahip çıkması burada altını çizmek isterim ki onun döneminde oldu. Allah’a hamdolsun devletimizin bütün unsurları ile sivil toplum örgütlerimizle hep beraber büyük bir aileyiz ve sevgi ile bütün engelleri aşıyoruz, dünyaya örnek oluyoruz. Bu özel çocuklar bizim ülkemizin özel çocukları. Bizim memleketimizin özel çocukları. Derya başkan da böyle bir dernek kurmayı arzu etti. Biz de elimizden ne gelirse yapacağız, dedik. Öyle güzel anlattılar ki bir takım resimleri attığında çok mutlu olmuştum. Çanakkale’deki o ziyaret, şehitliklerdeki bu dünya güzellerinin ortaya koyduğu bu asaletli tablo beni etkiledi. Biz sizi yalnız bırakmayacağız. Cumhurbaşkanımızın güzel bir sözü var biliyorsunuz, ‘Yola devam’ aynı şekilde yola devam edeceğiz, durmayacağız” diye konuştu.

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