Bakan Soylu, Emniyet mensuplarıyla “Polis Cemil Efendi” belgeselini izledi

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Cemil Efendi’nin belgeseli İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü'nün destekleriyle hayata geçirildi. Belgeselin yapım ve yönetmenliğini yazar-yönetmen Servet Aydemir üstlendi.

BAKAN SOYLU'DAN SERVET AYDEMİR'E TABLO

Programa AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Çiğdem Karaaslan, Ömer İleri ve AK Parti İstanbul Milletvekili Ravza Kavakcı Kan da katılım gösterdi. Program sonunda Bakan Soylu tarafından belgeselin yapımcısı ve yönetmeni Servet Aydemir’e tablo takdim edildi.

19 YAŞINDA BİR TÜRK POLİSİ CEMİL EFENDİ'NİN ANLATILMAMIŞ HİKAYESİ

Belgesele konu olan tarihi olay, 1918 yılında İstanbul'un işgal yıllarından başlayıp 1929 yılına, Türkiye Cumhuriyeti'ne uzanıyor. Henüz 19 yaşında bir Türk Polisi olan Cemil Efendi'nin vazifesini yaparak, işgalcilere karşı halkının canına ve namusuna sahip çıktığı için işgal kuvvetlerince 10 yıl boyunca Atlas Okyanusu'ndaki “yeryüzü cehennemi” denilen Fransız sömürgesi “Guyana hapishanelerine ve Şeytan Adası” zindanına sürülerek ağır bedel ödetilmesinin; sonrasında, Türkiye Cumhuriyeti'nin basınından, mebusuna ve Cumhurbaşkanına kadar kararlı bir dirayetle onu zindandan kurtarıp vatanına kavuşturmasının; esasında Türk Kurtuluş Savaşı'nın ve cumhuriyet ruhunun, vatan ve millet sevgisinin, cesaret ve vefakarlığın destansı hikayesi anlatılıyor.