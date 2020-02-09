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Gündem
AA
Haber Giriş: 09.02.2020 - 16:14,Son Güncelleme:/

Bakan Soylu, Elazığ'da Alevi ve Bektaşi kanaat önderleriyle bir araya geldi

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Bakan Soylu, Elazığ'da Alevi ve Bektaşi kanaat önderleriyle bir araya geldi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Elazığ'da Alevi-Bektaşi kanaat önderleriyle buluştu.

Bakan Soylu, merkez üssü Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından kentteki çalışmalarını sürdürüyor.

Elazığ Valiliğinde Alevi ve Bektaşi kanaat önderleri, vakıf ve dernek başkanlarıyla bir araya gelen Bakan Soylu, katılımcılarla istişare toplantısı gerçekleştirdi.

Görüntü alınmasının ardından toplantı, basına kapalı olarak devam etti.

Bakan Soylu, Elazığda Alevi ve Bektaşi kanaat önderleriyle bir araya geldi


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