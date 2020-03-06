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Gündem
AA
Haber Giriş: 06.03.2020 - 14:28,Son Güncelleme:/

Bakan Soylu duyurmuştu... Özel harekat polisleri sıfır noktasında!

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Bakan Soylu duyurmuştu... Özel harekat polisleri sıfır noktasında!
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Dün gazetecilere açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "1000 tam donanımlı özel harekat polisini Meriç'in tüm sınır sistemine getiriyoruz' demişti. Bakan Soylu'nun açıklamasının ardından özel harekat polisleri sıfır noktasında görev almaya başladı.

Edirne'de, özel harekat polisleri, geri itmeleri önlemek amacıyla Türkiye ile Yunanistan arasında doğal sınır konumundaki Meriç Nehri'nde görev alıyor.

Tam donanımlı bin özel harekat polisi, bölgede görev yapmak üzere kente geldi.

Bakan Soylu duyurmuştu... Özel harekat polisleri sıfır noktasında

Özel harekat polisleri, Yunanistan güvenlik güçlerinin sınır hattında sığınmacılara uyguladığı kötü muameleye karşı tedbirlerin artırılması, geri itmelerin önlenmesi ve sınır hattında güvenliği sağlamak amacıyla görev yapıyor.

Bakan Soylu duyurmuştu... Özel harekat polisleri sıfır noktasında

Polisler, zodyak botlarla nehirde denetimlerde bulunacak.

Bakan Soylu duyurmuştu... Özel harekat polisleri sıfır noktasında

Sınır hattında dün incelemelerde bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Geri itmeleri engellemek amacıyla tam donanımlı bin özel harekat polisini sabah itibarıyla intikal ettirdik ve zodyak botlarıyla beraber artık orada insanlara kötü muamele edenlere fırsat tanınmayacak." açıklamasında bulunmuştu.

Bakan Soylu duyurmuştu... Özel harekat polisleri sıfır noktasında

 

40 Özel Harekat polisi Edirne’ye doğru yola çıktı
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