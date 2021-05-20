Bakan Soylu duyurmuştu! 'Onur Operasyonu'nda flaş gelişme
Suriye açıklarında bir gemide yaklaşık 1,5 ton esrarın ele geçirildiği "Onur Operasyonu" kapsamında gözaltına alınan 6 şüpheli, adliyeye sevk edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı koordinesinde, Suriye açıklarında müdahale edilen bir gemide yaklaşık 1,5 tonun üzerinde esrarın ele geçirildiği operasyona ilişkin gözaltına alınan 4'ü yabancı uyruklu 6 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, adliyeye sevk edildi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 17 Mayıs'ta sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Suriye açıklarındaki uluslararası sularda 1,5 ton uyuşturucu ele geçirildiğini açıklamıştı.
Mersin Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı koordinesinde, gerçekleştirilen "Onur Operasyonu" kapsamında 4'ü yabancı uyruklu 6 zanlı gözaltına alınmıştı.
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