Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

PÖH'ler etkisiz hale getirmiş, Bakan Soylu duyurmuştu... Menfeze EYP'li saldırı için gelen teröristlerin görüntüsü çıktı

Güncelleme Tarihi:

#Hakkarii#Terör Örgütü#İçişleri Bakanı
PÖHler etkisiz hale getirmiş, Bakan Soylu duyurmuştu... Menfeze EYPli saldırı için gelen teröristlerin görüntüsü çıktı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 20, 2022 10:02

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun sosyal medyadan duyurduğu Hakkari'deki terör operasyonu ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. PKK’lı teröristlerin menfeze gelip EYP'li saldırı düzenlemek için yaptıkları hazırlıklar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Polis özel harekat ekipleri tarafından etkisiz hale getirilen 2 teröristin üzerinden el bombası, uzun namlulu silah, termal şemsiye ve tabanca çıktığı bildirildi. Ayrıca terör örgütü üyelerinin hedef aldığı menfez ve köprülerin 24 saat güvenlik kamerası ile takip edildiği ifade edildi.

Haberin Devamı

Hakkari’de geçen cumartesi günü özel harekat polislerinin düzenlediği operasyonda PKK’lı 2 terörist etkisiz hale getirildi, kaçmaya çalışan 1 terörist ise yapılan takiple yakalandı. Operasyonla ilgili yeni detaylar ve güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Menfeze EYP'li saldırı için gelen ve etkisiz hale getirilen 2 teröristin üzerinde yapılan aramada 1 Glock marka tabanca, 4 el bombası, 2 Kalaşnikof uzun namlulu silah, 10 şarjör, 2 termal şemsiye, yaşam malzemeleri, 1 sırt çantası, 2 palaska, dijital malzemeler ve örgütsel dokümanlar çıktığı bildirildi. Ayrıca 3 teröristin menfezdeki demir parmaklıkları açmak için çekiç ve levye kullandığı belirtildi.

PÖHler etkisiz hale getirmiş, Bakan Soylu duyurmuştu... Menfeze EYPli saldırı için gelen teröristlerin görüntüsü çıktı

Haberin Devamı

TERÖRİSTLER KAMERADA

Teröristlerin menfeze girerek EYP'li saldırı düzenlemek üzere yaptığı hazırlıklar da saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde gelen 3 terörist bir süre oyalandıktan sonra menfeze giriyor.

PÖHler etkisiz hale getirmiş, Bakan Soylu duyurmuştu... Menfeze EYPli saldırı için gelen teröristlerin görüntüsü çıktı

Teröristler menfezde EYP'li saldırı için hazırlık yaparken bölgeye zırhlı araçla polis özel harekat ekipleri geliyor. Zırhlı aracı gören teröristlerin bölgeden uzaklaşmaya çalıştığı görülüyor.

PÖHler etkisiz hale getirmiş, Bakan Soylu duyurmuştu... Menfeze EYPli saldırı için gelen teröristlerin görüntüsü çıktı

BAKAN SOYLU DA PAYLAŞIMDA BULUNMUŞTU

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, söz konusu operasyonla ilgili sosyal medyadan paylaşımda bulunmuştu. Bakan Soylu paylaşımında, "Teslim olun dediler, teslim olmayan 2 terörist sarı torbaya girdi. Hakkari Yüksekova'da 3 teröristi ablukaya alan PÖH çatışma sonucu 2 teröristi etkisiz hale getirdi. Kaçmaya çalışan 1 terörist, kıskıvrak yakalandı. Sayı 3 eksildi, PÖH, Allah sizleri korusun" ifadelerini kullanmıştı.

Haberin Devamı

PÖHler etkisiz hale getirmiş, Bakan Soylu duyurmuştu... Menfeze EYPli saldırı için gelen teröristlerin görüntüsü çıktı

MENFEZ VE KÖPRÜLER 24 SAAT İZLENİYOR

8 Ağustos tarihinde Hakkari- Şemdinli kara yolu üzerinde menfeze yerleştirilen EYP ile saldırı düzenlendiği, yapılan bu saldırının ardından güvenlik güçlerinin, bölgedeki önlemleri arttırarak menfez ve köprüleri kameralar ile izlemeye aldığı, geçen cumartesi günü de saldırı için gelen teröristlerin kameralara takıldığı öğrenildi.

PÖHler etkisiz hale getirmiş, Bakan Soylu duyurmuştu... Menfeze EYPli saldırı için gelen teröristlerin görüntüsü çıktı

24 saat esasıyla nöbet tutan güvenlik güçlerinin, menfez ve köprü çevrelerindeki olası durumlarda bölgeye hızlı bir şekilde intikal ederek, saldırıları önlediği bildirildi.

Haberin Devamı

PÖHler etkisiz hale getirmiş, Bakan Soylu duyurmuştu... Menfeze EYPli saldırı için gelen teröristlerin görüntüsü çıktı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Hakkarii#Terör Örgütü#İçişleri Bakanı

BAKMADAN GEÇME!

Kraliyetin geleceği onların elinde Skandaldan da puan topladılar... William ve Kate İngilizlerin gözbebeği...

Kraliyet'in geleceği onların elinde! Skandaldan da puan topladılar... William ve Kate İngilizlerin gözbebeği...

#Prens William
Bu kış hava nasıl olacak Uzmanlar uyardı: ‘Ekim ayının sonuna dikkat’

Bu kış hava nasıl olacak? Uzmanlar uyardı: ‘Ekim ayının sonuna dikkat!’

#Hava Durumu
Son dakika... Ehliyet alacaklar dikkat Eğitimde değişiklik: Resmi Gazetede yayımlandı

Son dakika... Ehliyet alacaklar dikkat! Eğitimde değişiklik: Resmi Gazete'de yayımlandı

#Ehliyet

BAKMADAN GEÇME!

Kraliyetin geleceği onların elinde Skandaldan da puan topladılar... William ve Kate İngilizlerin gözbebeği...

Kraliyet'in geleceği onların elinde! Skandaldan da puan topladılar... William ve Kate İngilizlerin gözbebeği...

#Prens William
Bu kış hava nasıl olacak Uzmanlar uyardı: ‘Ekim ayının sonuna dikkat’

Bu kış hava nasıl olacak? Uzmanlar uyardı: ‘Ekim ayının sonuna dikkat!’

#Hava Durumu
Son dakika... Ehliyet alacaklar dikkat Eğitimde değişiklik: Resmi Gazetede yayımlandı

Son dakika... Ehliyet alacaklar dikkat! Eğitimde değişiklik: Resmi Gazete'de yayımlandı

#Ehliyet