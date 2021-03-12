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Gündem
AA
Haber Giriş: 12.03.2021 - 22:12 | Son Güncelleme:

Bakan Soylu duyurdu: Tonlarca asetik anhidrit ele geçirildi!

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Bakan Soylu duyurdu: Tonlarca asetik anhidrit ele geçirildi!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari'de yaklaşık 4 ton eroin üretimine yetecek miktarda 7 ton 420 kilo asetik anhidrit ele geçirildiğini bildirdi.

Bakan Soylu, Twitter hesabından Hakkari'deki uyuşturucu operasyonuna ilişkin açıklamada bulundu.

Terörün en büyük finans kaynağına darbe vurmaya devam ettiklerini belirten Soylu, "Yaklaşık 4 ton eroin üretimine yetecek miktarda 7 ton 420 kilo asetik anhidrit ele geçirildi. Tebrikler Hakkari Emniyet." ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu, Yüksekova İlçe Emniyet Müdürlüğü önündeki ele geçirilen malzemelerle operasyona katkı sağlayan narkotik köpeklerinin bulunduğu fotoğrafı da paylaştı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da Yüksekova ilçesinde bulunan depoda terör örgütünün en büyük finans kaynaklarından biri olan eroinin ham maddesi asetik anhidrit saklandığı bilgisinin alınması üzerine aramaların yapıldığı kaydedildi.

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