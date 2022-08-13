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Bakan Soylu duyurdu: Teröre 'Eren Abluka-10' darbesi

Güncelleme Tarihi:

#İçişleri Bakanlığı#Eren Abluka#Terörist
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 13, 2022 11:52

İçişleri Bakanlığı, Ağrı'da 'Eren Abluka-10 Operasyonu' kapsamında, 2’si yeşil kategoriden olmak üzere 3 terör örgütü PKK mensubunun etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Operasyonu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabından duyurdu.

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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; 'Eren Abluka-10 Operasyonu' kapsamında, Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü ile Ağrı ve Van il jandarma komutanlıklarınca önceki gün Diyadin ilçesi Tendürek Dağı kırsalında ortak operasyon gerçekleştirildi. Hava Kuvvetleri desteğiyle jandarma özel harekat, polis özel harekat, jandarma komando timleri ve güvenlik korucularının katılımı ile düzenlenen operasyonda; 2’si yeşil kategoriden olmak üzere 3 PKK'lı terörist silahlarıyla etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyonların sürdüğü belirtildi.

BAKAN SOYLU: BİRAZ ORANTISIZ GÜÇ KULLANDIK!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

JÖH-PÖH, Jandarma Komando, Güvenlik Korucu Timleri, SİHA-JİHA-PİHA F-16 Biraz orantısız güç kullandık!

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Eren Abluka 10 Operasyonu'nda; 1’i sarı torba, 2 terörist de elde olmak üzere 3 terörist etkisiz! Teröristlerden 2’si yeşil kategori son çağrımız, teslim olun!

 

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#İçişleri Bakanlığı#Eren Abluka#Terörist

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