Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Bakan Soylu duyurdu: Terör finansmanı uyuşturucu da abluka altında

Güncelleme Tarihi:

#Süleyman Soylu#Eren Abluka-34 Operasyonu#Diyarbakır
Bakan Soylu duyurdu: Terör finansmanı uyuşturucu da abluka altında
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 13, 2022 13:28

İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır'da bugün başlatılan 'Eren Abluka-34 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Sarı' narko terör operasyonunda 8 milyon 849 bin 330 kök kenevir bitkisi, 648 bin 200 kök skunk bitkisi, 775 kilo esrar maddesi ele geçirildiğini açıkladı. Bakan Soylu ise "Sadece teröristler değil terörün finansmanı uyuşturucu da abluka altında" mesajını paylaştı.

Haberin Devamı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Diyarbakır'da 'Eren Abluka-34 (Lice/Üçdamlar) Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Sarı' narko terör operasyonu başlatıldı. Operasyonda Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı'nca jandarma komando özel operasyon, jandarma komando ve güvenlik korucusu timlerinden oluşan 1200 personel görev aldı. Operasyonun ilk günü Lice ilçesi Güldiken ve Yorulmaz mahalleleri kırsalında önceden tespit edilen 224 noktada gerçekleştirilen arazi arama- tarama çalışmalarında; 8 milyon 849 bin 330 kök kenevir bitkisi, 648 bin 200 kök skunk bitkisi, 775 kilo esrar (kubar ve toz) maddesi ele geçirildi.

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen 'Eren- Abluka' operasyonlarının, halkın desteği ile inançlı ve kararlı olarak başarıyla devam ettiği belirtildi.

Haberin Devamı

 

Bakan Soylu duyurdu: Terör finansmanı uyuşturucu da abluka altında

SOYLU: TERÖRÜN FİNANSMANI UYUŞTURUCU DA ABLUKA ALTINDA

Operasyona ilişkin Twitter'daki hesabından açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Sadece teröristler değil terörün finansmanı uyuşturucu da abluka altında. Diyarbakır'da bugün başlatılan Eren Abluka-34 Operasyonu'nda; 8 milyon 849 bin 330 kök kenevir, 648 bin 200 kök skunk, 775 kilo esrar ele geçirildi. Kahraman Jandarmamıza ve emeği geçen herkese teşekkürler" dedi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Süleyman Soylu#Eren Abluka-34 Operasyonu#Diyarbakır

BAKMADAN GEÇME!

Bu gizem neredeyse 40 yıldır çözülemiyor 15 yaşındaki Emanuela Ornaldiye ne oldu

Bu gizem neredeyse 40 yıldır çözülemiyor! 15 yaşındaki Emanuela Ornaldi'ye ne oldu?

#Emanuela Orlandi
Tenis kariyeri daha doğmadan başlayan bir kadın: Serena Williams’ın hikâyesi...

Tenis kariyeri daha doğmadan başlayan bir kadın: Serena Williams’ın hikâyesi...

#Serena Williams
Rock sevmem ama gelsinler kahve ikram edeyim

Rock sevmem ama gelsinler kahve ikram edeyim

#Arctic Monkeys

BAKMADAN GEÇME!

Bu gizem neredeyse 40 yıldır çözülemiyor 15 yaşındaki Emanuela Ornaldiye ne oldu

Bu gizem neredeyse 40 yıldır çözülemiyor! 15 yaşındaki Emanuela Ornaldi'ye ne oldu?

#Emanuela Orlandi
Tenis kariyeri daha doğmadan başlayan bir kadın: Serena Williams’ın hikâyesi...

Tenis kariyeri daha doğmadan başlayan bir kadın: Serena Williams’ın hikâyesi...

#Serena Williams
Rock sevmem ama gelsinler kahve ikram edeyim

Rock sevmem ama gelsinler kahve ikram edeyim

#Arctic Monkeys