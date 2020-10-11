MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriBakan Soylu duyurdu! Şırnak'ta 1 terörist yakalandı
GeriGündem Bakan Soylu duyurdu! Şırnak'ta 1 terörist yakalandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Mehmet Kalay ANKARA (İHA)
Haber Giriş: 11.10.2020 - 02:04 | Son Güncelleme:

Bakan Soylu duyurdu! Şırnak'ta 1 terörist yakalandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bakan Soylu duyurdu! Şırnak'ta 1 terörist yakalandı
Abone Olgoogle-news

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şırnak’ta terör örgütü mensubunun eylem hazırlığındayken yakalandığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından terör örgütü mensubunun eylem hazırlığındayken yakalandığını duyurdu. Soylu, “Akıllanmayacak mısınız... Ne istiyorsunuz bu ülkenin huzurundan! Bizim aslanlar yine yakaladı, Şırnak’ta terör örgütünün çıyanını...” ifadelerini kullandı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle