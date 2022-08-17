Bakan Soylu duyurdu: Sahil güvenlik ve deniz polisi envanterine 164 yeni bot kazandırıldı

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Demokrasi ve Özgürlükler Adası’nda (Yassıada) yaptığı açıklamada, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve deniz polisi envanterine tamamı yerli ve milli olmak üzere 107 tanesi sahil güvenlik, 57 tanesi polis olmak üzere toplam 164 bot kazandırıldığını bildirdi. Soylu, denizde devriye atacak 12 metre uzunluğunda, 3,5 metre genişliğinde ve 14 kişilik kapasiteye sahip botların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla alındığını söyledi.

Soylu, sosyal medya hesabından yayınladığı videoda yaptığı konuşmada şunları kaydetti:



“Türkiye üç tarafı denizlerle çevrili bir ülke. Bir taraftan sahildeki asayiş meseleleri, bir taraftan göç meseleleri, diğer taraftan uyuşturucu ile mücadele meseleleri, diğer taraftan organize suçlar ve özellikle sınırı aşan suçlar ve kaçakçılık meseleleri. Bütün bunlarla güvenlik güçlerimizin, jandarmamızın, emniyetimizin, Mehmetçiğimizin ve aynı zamanda güvenlik korucularımızın uğraştığı gibi onlarla sahil güvenliğimiz bizim deniz alanlarımızda bunlarla mücadele etmektedir. Size esas göstermek istediğim önemli bir yenilik var.



Bizim aynen poliste ve jandarmada devriye atan araçlar gibi araçlara da ihtiyacımız vardı. Bunu Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a ilettik. Allah razı olsun talimatı anında verdi. 107 adet sahil güvenlik, 57 adet de polis olmak üzere 164 küçük botları kuvvetlerimize kazandırdılar. Minnettarız ve müteşekkiriz.”