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Gündem
AA
Haber Giriş: 23.03.2021 - 18:43 | Son Güncelleme:

Bakan Soylu duyurdu! Oran yüzde 2,3'e indi

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Bakan Soylu duyurdu! Oran yüzde 2,3'e indi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı Stratejik Araştırmalar Kurulu (SAK) 54. Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulunuyor. Soylu, konuşmasında kaçak sigara oranının 2014'ten beri yüzde 22,3'den yüzde 2,3'lere kadar çekildiğini duyurdu.

Soylu'nun konuşmasından satır başları şu şekilde:

- Kaçak sigara oranı 2014'ten bu yana yüzde 22,3'den yüzde 2,3'lere kadar çekildi. Kaçak sigaranın tamamına yakını PKK’ya akan paraydı.

- Sadece KOM Daire Başkanlığımız koordinesinde 15 Temmuz 2016'dan bu yana FETÖ'ye yönelik 54 bin 86 operasyon gerçekleştirildi. Bu operasyonlar sonucunda 137 bin 361 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 45 bin 338'i tutuklandı

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