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Bakan Soylu duyurdu: Mersin Limanı'nda 258 kilo kokain ele geçirildi

#İçişleri Bakanı#Süleyman Soylu#Mersin
Bakan Soylu duyurdu: Mersin Limanında 258 kilo kokain ele geçirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mersin Limanı'nda düzenlenen operasyonda 258 kilo kokain ele geçirildiğini, 3 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, jandarma tarafından Mersin Limanı'nda gerçekleştirilen operasyonda 258 kilo kokain ele geçirildiğini duyurdu.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Bakan Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Terörün en büyük finans kaynağının kökünü kurutmaya devam ediyoruz. Mersin Limanı'nda, Mersin İl Jandarma Komutanlığımız tarafından konteynera gerçekleştirilen operasyonda 258 kilo kokain yakalandı, 3 kişi gözaltında. Jandarmamıza ve tüm operasyon birimlerine tebrikler."

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#İçişleri Bakanı#Süleyman Soylu#Mersin

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