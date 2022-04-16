Bakan Soylu duyurdu: Mersin Limanı'nda 258 kilo kokain ele geçirildi

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, jandarma tarafından Mersin Limanı'nda gerçekleştirilen operasyonda 258 kilo kokain ele geçirildiğini duyurdu.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Bakan Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Terörün en büyük finans kaynağının kökünü kurutmaya devam ediyoruz. Mersin Limanı'nda, Mersin İl Jandarma Komutanlığımız tarafından konteynera gerçekleştirilen operasyonda 258 kilo kokain yakalandı, 3 kişi gözaltında. Jandarmamıza ve tüm operasyon birimlerine tebrikler."