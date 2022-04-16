Bakan Soylu duyurdu: Mersin Limanı'nda 258 kilo kokain ele geçirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, jandarma tarafından Mersin Limanı'nda gerçekleştirilen operasyonda 258 kilo kokain ele geçirildiğini duyurdu.
3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Bakan Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Terörün en büyük finans kaynağının kökünü kurutmaya devam ediyoruz. Mersin Limanı'nda, Mersin İl Jandarma Komutanlığımız tarafından konteynera gerçekleştirilen operasyonda 258 kilo kokain yakalandı, 3 kişi gözaltında. Jandarmamıza ve tüm operasyon birimlerine tebrikler."
Terörün en büyük finans kaynağının kökünü kurutmaya devam ediyoruz❗— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) April 16, 2022
Mersin Limanı'nda, Mersin İl Jandarma Komutanlığımız tarafından konteynera gerçekleştirilen operasyonda
2️⃣5️⃣8️⃣ Kilo
KOKAİN YAKALANDI,
3️⃣ kişi gözaltında.
Jandarmamıza ve tüm operasyon birimlerine tebrikler 👏 pic.twitter.com/Yx6jiA5IHT