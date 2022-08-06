Bakan Soylu duyurdu: Karayılan’ın görev verdiği iki terörist öldürüldü

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Ağrı’da yürütülen “Eren Abluka-10” operasyonu kapsamında, 5 Ağustos 2022 tarihinde terör örgütü PKK mensubu 2 kişinin Ağrı Dağı Karabulak kırsalında görüldüğüne dair istihbarat bilgisi geldi. Bunun üzerine Jandarma Özel Harekât (JÖH) ve Polis Özel Harekât (PÖH) ekipleri bölgede arama çalışması başlattı. JÖH ve PÖH ekipleri ile yerleri tespit edilen 2 PKK’lı arasında silahlı çatışma çıktı. Çatışmada 2 PKK’lı öldürülürken, üzerlerinde ve sırt çantalarında yapılan aramada 2 piyade tüfeği ele geçirildi.

AMERİKA MERAKLANMASIN

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından, “Murat Karayılan’ın özel görev verdiği 2 terörist, görevi yerine getiremeden Ağrı Doğubayazıt’ta bugün, sarı torbaya girdi. Emniyet İstihbarat, PÖH ve Jandarma’daki Kahramanlarımıza tebrikler. Amerika yakında Karayılan için de bir taziye yayınlayacak. Meraklanmasın” paylaşımında bulundu. Bakan Soylu, devamında ise “Şehit Emre Dokumacı, kanın yerde kalmadı. Ruhun şad, Makamın ali olsun... Allah bizi, şehitlerimize mahcup etmesin” dedi.