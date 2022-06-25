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Bakan Soylu duyurdu: Kaçak içkiye büyük darbe

#İçişleri Bakanı#Süleyman Soylu#Kaçak İçki
Bakan Soylu duyurdu: Kaçak içkiye büyük darbe

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Antalya KOM Şube Müdürlüğü ekiplerimizce tespit edilen 6 araçta, piyasaya sürülmek üzere 80.261 şişe kaçak alkollü içki ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı." dedi.

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Bakan Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Kaçak içkiye büyük darbe!

Antalya KOM Şube Müdürlüğü ekiplerimizce tespit edilen 6 araçta, piyasaya sürülmek üzere 80.261 şişe kaçak alkollü içki ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

Antalya Emniyetimize ve KOM Ekiplerimize tebrikler."

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#İçişleri Bakanı#Süleyman Soylu#Kaçak İçki

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