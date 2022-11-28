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Bakan Soylu duyurdu: İstanbul'da yarım ton metamfetamin ele geçirildi

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#Süleyman Soylu#Metamfetamin#İstanbul
Bakan Soylu duyurdu: İstanbulda yarım ton metamfetamin ele geçirildi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 28, 2022 22:20

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 500 kilo 750 gram metamfetamin ve 169 kilo kimyasal katkı maddesinin ele geçirildiğini açıkladı.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul’da düzenlenen uyuşturucu operasyonuna ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Bakan Soylu, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Beylikdüzü'nde yapılan operasyonda toplam 500 kilo 750 gram metamfetamin ve 169 kilo kimyasal katkı maddesi ele geçirildiğini duyurarak, “İstanbul İl Emniyet Müdürlüğümüze ve kahraman polislerimize tebrikler” ifadelerini kullandı.

Operasyonda yabancı uyruklu 1 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi. Operasyonların sürdüğü ve gözaltı sayısında artış olabileceği kaydedildi.

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#Süleyman Soylu#Metamfetamin#İstanbul

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