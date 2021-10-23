Bakan Soylu duyurdu! İstanbul ve Kocaeli'de ele geçirildi

Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından 285 kilogram eroin, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından 53 kilogram skunk ele geçirildi. Emniyet teşkilatımızı ve emeği geçen tüm polislerimizi tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.
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