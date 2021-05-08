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Gündem
AA
Haber Giriş: 08.05.2021 - 18:32 | Son Güncelleme:

Bakan Soylu duyurdu! Etkisiz hale getirildiler

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Bakan Soylu duyurdu! Etkisiz hale getirildiler

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mardin'in Nusaybin ilçesi Dibek kırsalında 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Altı terörist etkisiz. Mardin Nusaybin Dibek kırsalı (Bagok) Kahramanlarımıza dualarla. Jandarma, polis, istihbarat, SİHA, İHA, uçak, topyekün sahadayız." ifadelerini kullandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada da şunlar kaydedildi:

"Eren 5 Operasyonları kapsamında, Mardin-Nusaybin ilçesi Bagok bölgesinde, Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve JÖH birliklerince, İHA, J-SİHA ve ATAK Helikopteri ve Hava Kuvvetlerinin desteğinde icra edilen operasyonda 6 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlara devam edilmektedir."

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