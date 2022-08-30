Bakan Soylu duyurdu: Diyarbakır’da 431 kilogram esrar ele geçirildi

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Uyuşturucu ticaretine Diyarbakır’da bir darbe daha. Gençlerimizi zehirlemenize fırsat vermeyeceğiz. Ergani yolunda durdurulan 2 şüpheli araçta, 431 kilogram esrar ele geçirildi. 2 kişi gözaltına alındı. Diyarbakır Emniyetimize tebrikler” ifadelerine yer verdi.
Uyuşturucu ticaretine Diyarbakır'da bir darbe daha❗— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) August 30, 2022
Gençlerimizi zehirlemenize fırsat vermeyeceğiz❗
Ergani yolunda durdurulan 2 şüpheli araçta,
𝟰𝟯𝟭 𝗞𝗶𝗟𝗢 𝗘𝗦𝗥𝗔𝗥
ELE GEÇİRİLDİ.
2 kişi gözaltında.
Diyarbakır Emniyetimize tebrikler👏👏👏