Bakan Soylu duyurdu! Diyarbakır annelerinde 24. buluşma
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır annelerinde 24. buluşmanın gerçekleştiğini duyurdu.
Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Soylu şunları kaydetti:
"Diyarbakır Annelerinde 24. buluşma gerçekleşiyor... Aile sayısı arttıkça, İkna ile buluşmalar arttıkça, Devletimize güvenle birlikte, Emperyalizmin maşası terör örgütü PKK silinecek"
Diyarbakır Annelerinde 24. buluşma gerçekleşiyor...— Süleyman Soylu | Maske😷 Mesafe↔️ Temizlik🧼 (@suleymansoylu) February 13, 2021
Aile sayısı arttıkça,
İkna ile buluşmalar arttıkça,
Devletimize güvenle birlikte,
Emperyalizmin maşası terör örgütü PKK silinecek❗
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