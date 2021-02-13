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Haber Giriş: 13.02.2021 - 19:02 | Son Güncelleme:

Bakan Soylu duyurdu! Diyarbakır annelerinde 24. buluşma

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Bakan Soylu duyurdu! Diyarbakır annelerinde 24. buluşma
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır annelerinde 24. buluşmanın gerçekleştiğini duyurdu.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Soylu şunları kaydetti:

"Diyarbakır Annelerinde 24. buluşma gerçekleşiyor... Aile sayısı arttıkça, İkna ile buluşmalar arttıkça, Devletimize güvenle birlikte, Emperyalizmin maşası terör örgütü PKK silinecek"

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