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Bakan Soylu duyurdu: İstanbul'un 8 ilçesinde yeni yabancı kaydı yapılmayacak

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#İçişleri Bakanı#Süleyman Soylu#Göçmen
Bakan Soylu duyurdu: İstanbulun 8 ilçesinde yeni yabancı kaydı yapılmayacak
Oluşturulma Tarihi: Ekim 07, 2022 11:55

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Küçükçekmece, Başakşehir, Bağcılar, Avcılar, Bahçelievler, Sultangazi, Esenler, Zeytinburnu'nda ikamet izinleri kapandı. Bu ilçelerde yeni yabancı kaydı yapılmayacak" ifadelerini kullandı.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul İl Göç Müdürlüğü'nde düzenlenen 'Göç' konulu basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Bakan Soylu, Türkiye'deki Suriyeli sayısının 3 milyon 646 bin 278, koruma kapsamında kalanların sayısının da 321 bin 52 olduğunu açıkladı.

İstanbul'daki Suriyeli sayısının ise 551 bin 829 olduğunu ifade etti.

İSTANBUL'DA 8 İLÇE YABANCI İKAMETİNE KAPANDI

Bakan Soylu, "Küçükçekmece, Başakşehir, Bağcılar, Avcılar, Bahçelievler, Sultangazi, Esenler, Zeytinburnu'nda ikamet izinleri kapandı. Bu ilçelerde yeni yabancı kaydı yapılmayacak" ifadelerini kullandı.

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