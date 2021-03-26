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Gündem
DHA
Haber Giriş: 26.03.2021 - 01:39 | Son Güncelleme:

Bakan Soylu duyurdu: Bilecik Belediye Başkanı'na soruşturma başlatıldı

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Bakan Soylu duyurdu: Bilecik Belediye Başkanı'na soruşturma başlatıldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bilecik'te bulunan bilboardlarda 'İstanbul Sözleşmesi' ile ilgili yer alan toplumu suçlayıcı ifadelerden dolayı Bilecik Belediye Başkanı ve ilgililer hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Toplumumuzun tüm kesimlerine hakaret içeren, Öğretmenlerimizi ve Polisimizi zan altında bırakan Bilecik'teki bilboardlar yaptığımız suç duyurusu sonucu güvenlik güçlerimizce derhal kaldırılmıştır. Bilecik Belediye Başkanı ve ilgililer hakkında Bakanlığımızca soruşturma başlatılmıştır." ifadelerini kaydetti.

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