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Bakan Soylu duyurdu: Beş terörist Mardin Bagok'ta etkisiz...
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'Beş terörist Mardin Bagok'ta etkisiz... Eren-5 Operasyonu kapsamında Jandarma Özel Harekat ve Jandarma Komandolar, Hava Kuvvetleri destekli operasyonda terörist sayısını beş daha azalttı.' açıklamasında bulundu.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun sosyal medyadan yaptığı açıklama şu şekilde:
Beş terörist Mardin Bagok'ta etkisiz... Eren-5 Operasyonu kapsamında Jandarma Özel Harekat ve Jandarma Komandolar, Hava Kuvvetleri destekli operasyonda terörist sayısını beş daha azalttı. Sizinle gurur duyuyoruz
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