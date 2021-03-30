Bakan Soylu duyurdu: Beş terörist Mardin Bagok'ta etkisiz...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun sosyal medyadan yaptığı açıklama şu şekilde:

Beş terörist Mardin Bagok'ta etkisiz... Eren-5 Operasyonu kapsamında Jandarma Özel Harekat ve Jandarma Komandolar, Hava Kuvvetleri destekli operasyonda terörist sayısını beş daha azalttı. Sizinle gurur duyuyoruz









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