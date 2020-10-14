Bakan Soylu duyurdu! 8 terörist etkisiz hale getirildi

Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İki masum sivili katletmişlerdi, Hakkari'de. Kato Marinos'ta istihbarat, operasyon ve tam isabet. 8 terörist öldürüldü. İçimiz soğumadı. Katledenlere de hesap sorulacak." ifadelerini kullandı.

İki masum sivili katletmişlerdi...

Hakkari’de...



Kato Marinos’ta

👍İstihbarat

👍Operasyon

👍Tam isabet



8️⃣ terörist öldürüldü...

İçimiz soğumadı



Katledenlere de hesap sorulacak! — Süleyman Soylu | Maske😷 Mesafe↔️ Temizlik🧼 (@suleymansoylu) October 14, 2020

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da "Yıldırım operasyonları kapsamında; Hakkari Kato Marinosta, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca müşterek gerçekleştirilen Hava Kuvvetleri destekli operasyonda, 8 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.