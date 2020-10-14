MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriBakan Soylu duyurdu! 8 terörist etkisiz hale getirildi
GeriGündem Bakan Soylu duyurdu! 8 terörist etkisiz hale getirildi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
AA-DHA
Haber Giriş: 14.10.2020 - 20:39 | Son Güncelleme:

Bakan Soylu duyurdu! 8 terörist etkisiz hale getirildi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Son dakika haberi: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari'de 8 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İki masum sivili katletmişlerdi, Hakkari'de. Kato Marinos'ta istihbarat, operasyon ve tam isabet. 8 terörist öldürüldü. İçimiz soğumadı. Katledenlere de hesap sorulacak." ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da "Yıldırım operasyonları kapsamında; Hakkari Kato Marinosta, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca müşterek gerçekleştirilen Hava Kuvvetleri destekli operasyonda, 8 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle