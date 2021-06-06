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Son dakika haberler: Bakan Soylu duyurdu! 5 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı son dakika açıklamasında, Jandarma ekipleri tarafından 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakan Soylu'nun açıklaması şu şekilde:
Eren Operasyonları kapsamında; dün, Van Başkale’de, bugün de Bitlis Hizan kırsalında toplam 5 teröristi etkisiz hale getiren kahraman Jandarma'mızı ve kahraman güvenlik güçlerimizi tebrik ediyorum. Allah bu ülkenin kahraman evlatlarını nazardan korusun.
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