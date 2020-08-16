Bakan Soylu duyurdu! 365 milyon 971 bin 704 arşiv belgesinin dijitalleştirildi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2017 yılından bu güne 365 milyon 971 bin 704 arşiv belgesinin dijitalleştirildiğini bildirdi.
Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Geçmişi kayıt altına almak, tarihe ve geleceğe not düşmektir. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğümüzce; 2017 yılından bugüne 365 milyon 971 bin 704 arşiv belgesi dijitalleştirildi. Emeği geçen tüm mesai arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.
Geçmişi kayıt altına almak, tarihe ve geleceğe not düşmektir...— Süleyman Soylu | Maske😷 Mesafe↔️ Temizlik🧼 (@suleymansoylu) August 16, 2020
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğümüzce;
2️⃣0️⃣1️⃣7️⃣ yılından bugüne
3️⃣6️⃣5️⃣.9️⃣7️⃣1️⃣.7️⃣0️⃣4️⃣
arşiv belgesi dijitalleştirildi.
Emeği geçen tüm mesai arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz 👏 @TCNufus pic.twitter.com/FrH7iD4YnQ
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle