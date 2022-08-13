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Bakan Soylu duyurdu: 310 kilo uyuşturucu ele geçirildi

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#Süleyman Soylu#Uyuşturucu#Mücadele
Bakan Soylu duyurdu: 310 kilo uyuşturucu ele geçirildi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 13, 2022 18:39

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yurtdışına gönderilmek istenen 310 kilo uyuşturucunun ele geçirildiğini ve olayla ilgili 4 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mersin’in Akdeniz ilçesinde takip sonucu yakalanan bir tırın içerisinde yapılan aramada yurt dışına gönderilmek istenen 310 kilo Captagon hap uyuşturucu ele geçirildiğini ve olayla ilgili 4 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Soylu, şunları kaydetti:

“Uyuşturucuyla mücadelemiz, hız kesmiyor. Mersin’in Akdeniz ilçesinde, takip sonucu bir tırda yapılan aramada yasadışı yollarla ülkemize giren ve yurtdışına gönderilmek istenen, 310 kilo (2 milyon adet) Captagon hap ele geçirildi, 4 kişi gözaltında. Mersin Emniyetimize tebrikler."

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#Süleyman Soylu#Uyuşturucu#Mücadele

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