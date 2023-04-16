Bakan Soylu duyurdu: 2 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yaptığı açıklama şu şekilde:

29 Ekim 2023’te, Türkiye’nin dağlarında bir tek terörist bırakmayacağız. Van’ın Erciş ilçesi Yankıtepe Köyü kırsal alanında,



1’i mavi kategoride 2 terörist, çıkan çatışmada sonucu ölü olarak ele geçirildi.

Emniyet İstihbarat Başkanlığımıza ve Van Emniyetimize tebrikler.

29 Ekim 2023’te, Türkiye’nin dağlarında bir tek terörist bırakmayacağız❗



Van’ın Erciş ilçesi Yankıtepe Köyü kırsal alanında,

1’i MAVİ KATEGORİDE

2 TERÖRİST, çıkan çatışmada sonucu ölü olarak ele geçirildi.



Emniyet İstihbarat Başkanlığımıza ve Van Emniyetimize tebrikler👏 pic.twitter.com/ANTbB05XIM