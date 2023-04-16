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Bakan Soylu duyurdu: 2 terörist etkisiz hale getirildi

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#Süleyman Soylu#PKK#Terörle Mücadele
Oluşturulma Tarihi: Nisan 16, 2023 10:40

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medyada yaptığı paylaşımla Van'ın Erciş ilçesinde biri mavi kategoride 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yaptığı açıklama şu şekilde:

29 Ekim 2023’te, Türkiye’nin dağlarında bir tek terörist bırakmayacağız. Van’ın Erciş ilçesi Yankıtepe Köyü kırsal alanında,

1’i mavi kategoride 2 terörist, çıkan çatışmada sonucu ölü olarak ele geçirildi.

Emniyet İstihbarat Başkanlığımıza ve Van Emniyetimize tebrikler.

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#Süleyman Soylu#PKK#Terörle Mücadele

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