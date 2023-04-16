Bakan Soylu duyurdu: 2 terörist etkisiz hale getirildi

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yaptığı açıklama şu şekilde:
29 Ekim 2023’te, Türkiye’nin dağlarında bir tek terörist bırakmayacağız. Van’ın Erciş ilçesi Yankıtepe Köyü kırsal alanında,
1’i mavi kategoride 2 terörist, çıkan çatışmada sonucu ölü olarak ele geçirildi.
Emniyet İstihbarat Başkanlığımıza ve Van Emniyetimize tebrikler.
29 Ekim 2023’te, Türkiye’nin dağlarında bir tek terörist bırakmayacağız❗— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) April 16, 2023
Van’ın Erciş ilçesi Yankıtepe Köyü kırsal alanında,
1’i MAVİ KATEGORİDE
2 TERÖRİST, çıkan çatışmada sonucu ölü olarak ele geçirildi.
Emniyet İstihbarat Başkanlığımıza ve Van Emniyetimize tebrikler👏 pic.twitter.com/ANTbB05XIM