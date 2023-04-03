Bakan Soylu duyurdu: 11 ilde eş zamanlı operasyonda 65 kişi yakalandı

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun operasyona ilişkin yaptığı paylaşım şu şekilde:
Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız koordinesinde; Samsun Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüz tarafından 11 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen yasadışı bahis ve suç operasyonunda toplam 65 kişi yakalandı.
Emniyet Genel Müdürlüğü ve kahraman polislerimize tebrikler
.@EmniyetGM Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız koordinesinde;— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) April 3, 2023
Samsun Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüz tarafından 11 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen yasadışı bahis ve suç operasyonunda toplam
65 kişi yakalandı.@EmniyetGM ve Kahraman Polislerimize tebrikler👏