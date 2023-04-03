Bakan Soylu duyurdu: 11 ilde eş zamanlı operasyonda 65 kişi yakalandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun operasyona ilişkin yaptığı paylaşım şu şekilde:

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız koordinesinde; Samsun Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüz tarafından 11 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen yasadışı bahis ve suç operasyonunda toplam 65 kişi yakalandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü ve kahraman polislerimize tebrikler

.@EmniyetGM Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız koordinesinde;

Samsun Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüz tarafından 11 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen yasadışı bahis ve suç operasyonunda toplam

65 kişi yakalandı.@EmniyetGM ve Kahraman Polislerimize tebrikler👏