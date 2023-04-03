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Bakan Soylu duyurdu: 11 ilde eş zamanlı operasyonda 65 kişi yakalandı

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#Süleyman Soylu#Emniyet Genel Müdürlüğü#Siber Suçlarla Mücadele
Bakan Soylu duyurdu: 11 ilde eş zamanlı operasyonda 65 kişi yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 03, 2023 11:32

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Samsun Siber Suçlarla Mücadele Müdürlüğü'nce 11 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 65 kişinin yakalandığını duyurdu.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun operasyona ilişkin yaptığı paylaşım şu şekilde:

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız koordinesinde; Samsun Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüz tarafından 11 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen yasadışı bahis ve suç operasyonunda toplam 65 kişi yakalandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü ve kahraman polislerimize tebrikler

 

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#Süleyman Soylu#Emniyet Genel Müdürlüğü#Siber Suçlarla Mücadele

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