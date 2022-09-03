Bakan Soylu Diyarbakır'da gençlik buluşmasına katıldı

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Sabah saatlerinde Diyarbakır’a gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, evlat nöbetindeki annelerin programından sonra beraberindekiler ile Lice ilçesine gitti. Burada bulunan Birkleyn Mağaraları’nı ziyaret eden Bakan Soylu ve beraberindekiler, gençlik buluşmasına katıldı. Bakan Soylu, bir gazetecinin silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan aranan HDP’li Semra Güzel’in, Edirne’ye giderken Silivri’de yakalanmasına yönelik sorusuna, uzun zamandan bu yana iyi bir istihbari çalışma olduğunu söyledi. Bakan Soylu, "İstihbari çalışma sonucunda yurt dışına çıkmak için sahte kimlik ve diğer sahte evrakların bütün bunların hazırlıklarını yapmışlar ve bizim takip ettiğimiz, Milli İstihbarat’ın da takip ettiği bir göçmen kaçakçısıyla irtibat kurmuşlar. Yola çıkmışlar. Gereği de yerine getirildi. Dikkat ederseniz kapasitemiz gün geçtikçe güçleniyor" dedi.

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’İTALYA’DA, TÜRKİYE’DE BİRÇOK KİŞİNİN CANINI YAKMIŞ BİR KATİLİ YAKALATTIK’

İtalya’da, Türkiye’de birçok kişinin canını yakmış bir katili yakalattıklarına dikkat çeken Bakan Soylu, "Ben onun için Gürcistan’a gittim. Gürcistan’dan kaçtı, ondan sonra başka ülkeye gitti. Takip ettik, İtalya’da yakaladık. Yine önemli bir katili Arjantin’de yakalattık. Onun peşine de gittik ve havalimanı girişinde yakalattık ve aldırdık. O da kaçak pasaportla giriyordu. Yine 2 kişiyi Binali Camgöz, Deniz Camgöz, Sırbistan ve Karadağ’da yakalattık. Arnavutluk’ta Bitcoinciyi yakalattık. En nihayetinde Arnavutluk İçişleri Bakanı sabah erkenden ’Sana verdiğim sözü tuttum’ dedi. Bir vesileyle hem Cumhurbaşkanımızın takip ettiği hem onlar da üzerine düşeni yaptılar, yapmaya çalıştılar. Şimdi onların iadeleri var, biliyorsunuz hepsinin mahkeme süreçleri var. Mahkeme süreçleri çünkü kırmızı bülten olduğu için hukuka yansımıştır. Kırmızı bülten olmasa deport edilebilir, kaçak bir göçmen olarak nitelendirilir ve deport edilebilir ama kırmızı bülten olunca bir mahkeme var, bir mahkemeyle beraber onları alacağımızı düşünüyoruz" diye konuştu.

’DİYARBAKIR COĞRAFYAMIZIN EN ZENGİNİ OLACAK’

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Bakan Soylu konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Tarih bize bir rol yükledi şu an. Diyarbakır coğrafyamızın en zengin ili olacak. Sadece maddi zenginlik değil, ilmi zenginliği ve medeni zenginliğiyle etrafındaki coğrafyaya taşıyacak yer olacak. Bizim iddiamız tam anlamıyla bu. Allah bize bu iddiamızı gerçekleştirme fırsatını verecek, sizler gerçekleştireceksiniz. Siz sayacaksınız ve siz bize bırakılan bu büyük emanetleri tarihi geleceğe taşıyacaksınız. Size olan güvenimiz tamdır. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Şimdi neredeyiz, PKK’nın mağaraları kullandığı bir yerin altındayız değil mi. Oh Allah sizden razı olsun, Allah sizleri mahcup etmezsin inşallah."

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Bakan Soylu konuşmalarının ardından Lice’den ayrılarak Silvan ilçesinde AK Parti Silvan İlçe Başkanı Mehmet Nedim Kılıçaslan’ın oğlu Müşteba Kılıçaslan’ın düğününe katıldı. Bakan Soylu ve beraberindekiler gelin ve damada mutluluklar diledikten sonra düğünden ayrıldı.