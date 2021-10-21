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Bakan Soylu Diyarbakır Anneleri’yle

#İçişleri Bakanı#Süleyman Soylu#Diyarbakır Anneleri
Bakan Soylu Diyarbakır Anneleri’yle

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün sabah Diyarbakır anneleri ile görüştü. Diyarbakır Öğretmenevi’nde düzenlenen program, basına kapalı gerçekleşti.

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Programa, Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Vali Münir Karaloğlu, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, İller İdaresi Genel Müdürü Hüseyin Kürşat Kırbıyık, Diyarbakır İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Erdem, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, AK Parti Milletvekili Ebubekir Bal, AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Muhammed Şerif Aydın da katıldı.

 

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