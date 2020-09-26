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Haber Giriş: 26.09.2020 - 12:49 | Son Güncelleme:

Bakan Soylu 'Devrim gibi yenilik' demişti... 5 günde 120 bin kişi başvurdu!

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Bakan Soylu 'Devrim gibi yenilik' demişti... 5 günde 120 bin kişi başvurdu!
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Kimlikle ehliyetlerin birleşmesine yönelik çalışmalara yoğun ilgi var. 5 günde 120 binden fazla kişinin sürücü belgesinden bilgileri, kimliğine entegre edildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından geçtiğimiz pazartesi günü tanıtılan “Hayat Kimliğinle Kolay” uygulaması vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü. İlk beş günde 120 bin 695 vatandaş uygulamadan yararlandı.

EHLİYET TAŞIMAYA GEREK YOK

Uygulama ile yeni nesil sürücü belgelerindeki bilgiler, çipli kimlik kartlarına entegre ediliyor. Böylelikle vatandaşların, yanlarında ayrıca sürücü belgesi bulundurma zorunluluğu ortadan kalkıyor.

ÜCRETSİZ YAPILIYOR

Yeni tip sürücü belgesine sahip olanlar kimlik kartlarıyla nüfus müdürlüklerine başvurduklarında ya da kimlik kartı değiştirmek için nüfus müdürlüklerine geldiklerinde, bu hizmetten ücretsiz olarak yararlanabiliyor.

Sürücü belgesi bilgisini kimlik kartına yükletmek isteyenler nüfus müdürlüklerine NVİ Çağrı Merkezi Alo 199 veya https://randevu.nvi.gov.tr adresinden randevu alarak başvuru yapabiliyor.

Kimlik ve ehliyet birleşiyor... Bakan Soylu: Pazartesi başlıyor, ücretsiz olacak
Kimlik ve ehliyet birleşiyor... Bakan Soylu: Pazartesi başlıyor, ücretsiz olacak
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