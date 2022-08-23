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Bakan Soylu: Cumhuriyet'in 100'üncü yılında, Gabar, Cudi, Ağrı, Van tertemiz olacak

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#Bakan Soylu #Subay Ve Astsubay Mezuniyet Töreni#TERÖR
Bakan Soylu: Cumhuriyetin 100üncü yılında, Gabar, Cudi, Ağrı, Van tertemiz olacak
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 23, 2022 03:13

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Subay ve Astsubay Öğrencileri Mezuniyet Töreni'nde açıklamalarda bulundu. Soylu, “Cumhuriyet'in 100'üncü yılı, inanıyoruz ki kahramanlarımız sayesinde Gabar, Cudi, Ağrı, Van tertemiz olacak” dedi.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Subay ve Astsubay Öğrencileri Mezuniyet Töreni'ne katıldı. Milletin terörle mücadele ve asayişte, büyük gurur yaşadığını ifade eden Soylu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, eğitimden sağlığa, savunma sanayisinden ulaştırmaya kadar 100 yılın altyapısını ve 100 yılın Türkiye'sini hazırladığını söyledi.

Amanoslar'ın, Karadeniz'in, Tendürek'in, Erzurum'un, Kars Çemçe-Madur'un teröristlerden temizlendiğini aktaran Bakan Soylu, "Allah'ın izniyle Cumhuriyet'in 100'üncü yılı, inanıyoruz ki kahramanlarımız sayesinde Gabar, Cudi, Ağrı, Van tertemiz olacak” dedi.

Törende Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin de konuştu. Son terörist etkisiz hale alınıncaya kadar operasyonlara azim ve kararlılıkla devam edeceklerinin altını çizen Çetin, "Milletimizin güvencesi ve istikbalimizin teminatı üstün nitelikli subay ve astsubay yetiştiren Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi’nde disiplinli bir çalışma neticesinde sabır ve fedakarlık örneği göstererek başarı sağlayan bu genç subay ve astsubaylar şerefle taşıyacakları rütbelerini bugün taktılar. Bizler, yalnız emniyet ve asayişi sağlayan kolluk kuvveti olarak değil, görev yaptığımız yerlerde, yeri geldiğinde kimsesizlerin kimsesi olarak vatandaşlarımızı destekleyen, yardım eden, öğreten ve yol gösteren bir kolluk kuvveti olarak da halkımızın 7/24 yanında, yakınında ve yardımında olacağız” şeklinde konuştu.

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#Bakan Soylu #Subay Ve Astsubay Mezuniyet Töreni#TERÖR

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